Tankcsapdába került a Leopard – a nagyon várt tőzsdei bevezetés újabb akadállyal szembesül

Újabb fordulat hátráltatja a francia-német tankgyártó, a KNDS tőzsdei bevezetését (IPO), miután a felek nem tudnak megállapodni a német állam részesedése kérdésében a listázás előtt.

A KNDS IPO-ját nagyon várja a piac, de lehet, hogy mire elérkezik, fordul a hangulat / Fotó: AFP

Nemzetbiztonsági alapon szerezne tulajdonrészt a KNDS-ben a német állam

Berlin még az IPO előtt szeretne tulajdonrészt szerezni az egyebek mellett a Leopard 2A8 harckocsikat gyártó vállalatban, nemzetbiztonsági érvekre hivatkozva, hogy fenntartsa befolyását Franciaország mellett, mely már most is tulajdonos a cégben. Azonban a német állami részvétel mértékéről és struktúrájáról egyelőre nem sikerült dűlőre jutni – írja a Handelsblattra hivatkozva a Reuters.

A német hadügyminisztérium mintegy 40 százalék körüli részesedésre pályázik, míg a gazdasági minisztérium és kancellár hivatala 30 százalékkal is beérné.

Ugyanakkor Franciaország és a KNDS ragaszkodik a jövő hónapra tervezett tőzsdei bevezetéshez, így kevés idő marad a megállapodásra. A KNDS IPO-ja azonban egy másik banánhéjon is elcsúszhat, ugyanis egy 2013-as vesztegetési ügy miatt a vállalat könyvvizsgálója, a PwC a vizsgálat lezártáig nem hajlandó áldását adni a KNDS pénzügyi beszámolójára, amire pedig szükség van az IPO-hoz. A német kormány szerint az nem opció, hogy az állam csak az IPO után szerez tulajdonrészt.

Az orosz-ukrán háború és az Európa újbóli felfegyverzését célzó törekvések szédületes ralit hoztak az európai hadiipari cégek piacán, ami a nem tőzsdei vállalatokat is a parkettre csábítja. Ám az idei év nagy sikerének tartott cseh fegyver- és lőszergyártó Czechoslovak Group (CSG) árfolyama a bevezetés óta lefeleződött és a cég ellen shorttámadás is indult. A Hunterbrook egyebek mellett azzal vádolta a CSG-t, hogy forgalmának jelentős része nem saját gyártáson, hanem viszonteladáson alapul, ami után több mint 10 százalékot esett az árfolyam, noha a CSG tagadta a vádakat.