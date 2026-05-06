EUR/HUF359,32 -0,54% USD/HUF305,06 -1,07% GBP/HUF415,8 -0,62% CHF/HUF391,7 -0,74% PLN/HUF84,88 -0,27% RON/HUF68,19 -1,13% CZK/HUF14,76 -0,35%
BUX136 593,85 +0,48% MTELEKOM2 516 +1,51% MOL4 180 -3,21% OTP43 560 +2,27% RICHTER12 810 -0,23% OPUS324 -1,7% ANY7 400 +0,95% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 520 +2,43% BUMIX9 131,73 +0,79% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 811,16 +2,17%
Hihetetlen, ami a tőzsdén történik – történelmet írt a Samsung, több cég szárnyalása is megállíthatatlan

Miközben Dél-Koreát energiaválság fenyegeti, az ország tőzsdéje sosem látott csúcsokra ér fel. A koreai tőzsde szédületes szárnyalás mögött a mesterséges intelligenciához szükséges memótriachipek iránti igény áll.
2026.05.06, 11:35
Először lépte át a 7 ezer pontos álomhatárt szerdán a dél-koreai tőzsde KOSPI indexe, ám itt nem állt meg a szárnyalás, a mutató a kereskedési nap végére ugyanis 6,45 százalékos erősödés után 7384,56 ponton zárt. A történelmi csúcs azonban még ennél is magasabban volt a nap folyamán, hiszen egy ponton 7,06 százalékos emelkedést és 7426,66 pontot is jelzett a mutató.

Hihetetlen ralit produkált a koreai tőzsde / Fotó: Chris Jung via Reuters Connect

A mesterséges intelligencia hajtja a koreai tőzsdét

A dél-koreai tőzsde szárnyalását a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges memóriachipek iránti óriási kereslet hajtotta, melynek köszönhetően két dél-koreai chipgyártó, a Samsung Electronics és az SK Hynix is a világ 20 legértékesebb tőzsdei cége közé került. Ennek jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy jelenleg egyetlen európai, kínai vagy japán cég sem szerepel ebben az elitklubban (az ASML a 21., a Tencent a 22. helyen van).

A Samsung piaci kapitalizációja az 1000 milliárd dolláros értéket is átlépte, a tajvani TSMC után második ázsiai cégként. 

De a legalább 500 milliárd dollárt érő ázsiai cégek elitklubja is csak öt fős, amibe a TSMC és a Samsung mellett a szaúdi olajtársaság, az Aramco, az SK Hynix és a Tencent fér bele.

A két koreai chipgyártó, a Samsung és az SK Hynix vezette a szerdai ralit is, előbbi értéke 14,4 százalékkal, utóbbié 10,6 százalékkal nőtt. A két cég adja a KOSPI piaci kapitalizációjának 44 százalékát, noha közel ezer elemből áll az index.

A KOSPI idén már több mint 70 százalékot erősödött, noha már tavaly is 76 százalékot ugrott, ami 1999 óta legjobb év volt a koreai tőzsdén. A szárnyalást az iráni háború és az olaj- valamint gázárak emelkedése sem állította meg, noha a Dél-Korea jelentős mennyiségű energiát importál a Közel-Keletről.

A külföldi befektetők is öntik a pénzt a koreai tőzsdére, ami lehet, hogy még mindig alulértékelt

A Reuters Han Dzsi-jongot, a Kiwoom Securities elemzőjét idézi, aki szerint a magas olajárak és kötvényhozamokat ellensúlyozták a külföldi alapok befektetései, amit a Philadelphia Semiconductor index és az AMD részvényeinek az ugrása is hajtott. Az amerikai chipgyártó részvényei tőzsdezárás után emelkedtek 12 százalékot, miután az AMD a második negyedévre az elemzői várakozásoknál magasabb bevételt jósolt. Mindez pedig arra utal, hogy töretlen a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítése iránti kereslet, ami a koreai memóriagyártóknak is kedvez.

A szédületes rali ellenére vannak elemzők, akik szerint a KOSPI még mindig alulértékelt, hiszen 

a cégek idei várt eredményének mindössze kilencszeresén forog. 

Ám ehhez az is kell, hogy fennmaradjon a memóriachipek iránti élénk kereslet, mely sokáig kifejezetten ciklikusnak bizonyult, bár egyes vélemények szerint ez a mesterséges intelligencia hatására változhat.

