Brit kötvénypiaci vihartól tartanak a befektetők, menekülnek a befektetők
Az Egyesült Királyságban kialakult politikai válság kivonulási hullámot indíthat el a volatilis brit kötvénypiacáról. Hazai és külföldi befektetők egyaránt azt mérlegelik, érdemes-e máshová vinniük a pénzüket. A brit gazdaság egy hajszálnyira áll egy piaci sokktól, aminek oka azonban csak részben lehet Keir Starmer kormányfőben és a Munkáspárt elnökében megrendült bizalom – mutatott rá elemző cikkében a Bloomberg.
A választási vereség elsodorhatja Keir Starmert, ami bizonytalanságot hozhat a brit gazdaságba
Starmer kapaszkodik a pozíciójába, miután a populista Reform UK párt a múlt heti helyhatósági választásokon jelentős vereséget mért a Munkáspártra. A pártja közel 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített Angliában, elveszítette a hatalmat Walesben, és történetének legrosszabb eredményét érte el a skót parlamenti választáson.
Ezután nem meglepő, hogy a Munkáspártban egyre többen úgy látják, Keir Starmer elvesztette az irányítást. A történelmi választási bukás után pártban már nyílt vita van arról, hogy ki legyen a pártelnök utódja. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy már négy kormánytag is beadta a lemondását. Emellett hat miniszteri tanácsadó szintén felállt, és a BBC információi szerint további lemondások várhatók.
Starmer korábbi helyettese, Angela Rayner már jelezte, hogy ringbe szállna pártvezetésért és várhatóan Wes Streeting egészségügyi miniszter is bejelentkezik majd a posztra.
A brit államadósság harmada külföldi befektetők kezében van, akik válság idején könnyen máshová csoportosíthatják a pénzüket. A hedge fundok pedig arra kényszerülhetnek, hogy leépítsék tőkeáttételes ügyleteiket, ha a kötvénypiac kedvezőtlen irányba mozdul.
Mindez komoly gazdasági és politikai vihart okozhat Nagy-Britanniában.
A hírügynökség emlékeztetett, hogy ez a dinamika tette 2022-ben Liz Trusst az ország legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé: a hozamok megugrottak, miután a külföldi befektetők rekordmennyiségű kötvényt adtak el a költségvetési tervei miatti aggodalmak miatt. A piac érzékenységét mutatja az is, hogy egy kisebb eladási hullám tavaly nyáron is volt a piacon, amikor arról spekuláltak, hogy Keir Starmer miniszterelnök menesztheti pénzügyminiszterét, és esetleg feladhatja annak fiskális szabályait.
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy egy vezetőválasztási küzdelem káoszba taszítaná az Egyesült Királyságot. A hitelfelvételi költségek megugrása mellett Starmer szövetségesei azzal érvelnek, hogy a politikai zűrzavar eltereli a kormány figyelmét olyan sürgető ügyekről, mint a közel-keleti turbulencia következményeinek kezelése.
Az alapkezelők már most is óvatosak a brit kötvénypiacon
A külföldi befektetők számára a politikai felfordulást egyelőre háttérbe szorítják az iráni háború inflációs hatásai, amelyek világszerte felhajtották a hozamokat. De még úgy is, hogy a 30 éves hozamok 5,7 százalék felett állnak – ami az 1990-es évek vége óta a legmagasabb szint –, egyes alapkezelők óvatosak, mert attól tartanak, hogy egy politikai fordulat még magasabbra tolhatja őket.
A volatilitás egy része az Egyesült Királyság államadósságának nagyságából ered, amely a világjárvány óta meredeken nő, és a gazdaság méretéhez viszonyítva most a legmagasabb szinten áll az 1960-as évek óta. Ezzel párhuzamosan az iparági változások csökkentették a hazai nyugdíjalapok szerepét a piacon. A keletkezett űrt más, kevésbé türelmes befektetők töltötték be.
Az Edmond de Rothschild, a svájci privátbank és vagyonkezelő azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy maradjanak távol a hosszú lejáratú brit államkötvényektől, a nehéz gazdasági háttér mellett fennálló politikai bizonytalanságra hivatkozva. A bank szerint az Egyesült Királyság kötvénypiaca sokkal kevésbé likvid, mint a német és a francia.
A politikai instabilitás államkötvény-eladásokat válthat ki egy eleve illikvid piacon.Emellett a külföldi befektetőknek számolniuk kell a font esetleges leértékelődésének extra kockázatával is
– írta ügyfeleinek Nicolas Bickel, a csoport privátbanki befektetési vezetője.
Egy alapkezelő már kilépett a brit kötvénypiacról, egy esetleges sokk után pedig sokan követhetik a példáját
Az Egyesült Királyság költségvetési felügyeleti szervezetének, az Office for Budget Responsibilitynek a vezetője tavaly figyelmeztetett arra, hogy az államkötvénypiac „szeszélyes és könnyen megfutamodó” befektetőktől függ. Catherine Mann, a Bank of England kamatdöntő testületének tagja szerdai beszédében hasonló aggodalmakat fogalmazott meg, kiemelve annak kockázatát, hogy egy sokk felforgathatja a piacot, ha a külföldi vagy erősen tőkeáttételes befektetők egyszerre kezdenek eladni.
Daniel Siluk, a Janus Henderson globális rövid lejáratú és likviditási területének vezetője a volatilitás miatt lezárta a brit államkötvények kamatkockázatára épülő közvetlen pozícióit. „Tekintettel a brit államkötvényeket övező emelkedett és sajátos kockázatra, stratégiánk az volt, hogy korlátozzuk a kitettséget, és stabilabb piacokat keressünk, amíg javul a bizalom az Egyesült Királyság politikai stabilitása iránt” – mondta.
Valamilyen politikai rendeződés, amely csökkenti az árfolyamkilengéseket, segíthetne helyreállítani a brit adósság vonzerejét.
„Minél tovább tart ez a volatilitás, annál kevésbé vonzóak” a brit államkötvények a külföldi vevők számára – mondta Al Cattermole, a Mirabaud Asset Management fix hozamú portfóliómenedzsere. „A brit államkötvények hozamának elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy nemzetközi befektetőket vonzzon.”
A világpiaci trend sem kedvez az Egyesült Királyságnak
Nem az Egyesült Királyság politikája az egyetlen tényező, amely nyomást gyakorol az ország kötvénypiacára. A hozamok világszerte meredeken emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok Irán elleni háborúja felpörgette az olajárakat, növelve a spekulációt, hogy a jegybankoknak kamatot kell emelniük az infláció megfékezése érdekében. De az Egyesült Királyság szintjei kiemelkednek a többi fejlett piaci országhoz képest: a kormány 30 éves hozamai több mint két százalékponttal magasabbak Németországénál, és magasabbak, mint Olaszországban, Spanyolországban vagy Görögországban.
Hideo Shimomura, a tokiói Fivestar Asset Management vezető portfóliómenedzsere szerint az Egyesült Királyság nem engedheti meg magának a fiskális fegyelem elvesztését, mert a kötvénypiaci eladási hulláma túlzottá válhat, különösen a hasonló országokhoz viszonyítva.
Több évtizedes csúcsra emelkedett a 30 éves brit államkötvényhozam
Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője a Világgazdaságon megjelent csütörtöki elemzésében rávilágított, hogy a brit eset sajátossága, hogy a globális kötvénypiaci nyomás egy eleve sérülékeny fiskális-politikai háttérre rakódik rá. A világ nagy állampapírpiacain az elmúlt időszakban amúgy is emelkedtek a hozamok: a magasabb energiaárak, az iráni konfliktus, valamint az amerikai inflációval kapcsolatos aggodalmak egyaránt csökkentették a jegybanki kamatcsökkentések esélyét.
A 30 éves brit államkötvényhozam rövid időre 5,8 százalék közelébe emelkedett, ami csaknem három évtizedes csúcs, miközben a 10 éves gilt hozama 5 százalék fölött stabilizálódott. A hosszú hozamok emelkedése különösen veszélyes a brit költségvetés számára.
A 30 éves hozam közel három évtizedes csúcsa azért is fontos, mert a hosszú lejáratú kötvények különösen érzékenyek a fiskális hitelességre.
A brit hozamemelkedés nem pusztán Keir Starmer személyéről szól. A piac fő kérdése az, hogy ki és milyen gazdaságpolitikai mandátummal irányítaná az országot, ha a jelenlegi miniszterelnök pozíciója tovább gyengülne.
A befektetők szemében Starmer és Rachel Reeves pénzügyminiszter eddig viszonylag piacbarát párost alkottak, mivel elkötelezték magukat a fiskális szabályok mellett. Aki brit állampapírt vásárol, ma nemcsak durationt vesz, hanem politikai kockázatot is. A brit kötvénypiac ismét azt üzeni a politikának, hogy a finanszírozási korlátokat nem lehet figyelmen kívül hagyni – mutatott rá a szakértő.