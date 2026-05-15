Brit kötvénypiaci vihartól tartanak a befektetők, menekülnek a befektetők

Az Egyesült Királyságban kialakult politikai válság kivonulási hullámot indíthat el a volatilis brit kötvénypiacáról. Hazai és külföldi befektetők egyaránt azt mérlegelik, érdemes-e máshová vinniük a pénzüket. A brit gazdaság egy hajszálnyira áll egy piaci sokktól, aminek oka azonban csak részben lehet Keir Starmer kormányfőben és a Munkáspárt elnökében megrendült bizalom – mutatott rá elemző cikkében a Bloomberg.

Megrendült Keir Starmer pozíciója, a politikai válság mélyülése pedig kötvénypiaci turbulenciákhoz vezethet / Fotó: AFP

A választási vereség elsodorhatja Keir Starmert, ami bizonytalanságot hozhat a brit gazdaságba

Starmer kapaszkodik a pozíciójába, miután a populista Reform UK párt a múlt heti helyhatósági választásokon jelentős vereséget mért a Munkáspártra. A pártja közel 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített Angliában, elveszítette a hatalmat Walesben, és történetének legrosszabb eredményét érte el a skót parlamenti választáson.

Ezután nem meglepő, hogy a Munkáspártban egyre többen úgy látják, Keir Starmer elvesztette az irányítást. A történelmi választási bukás után pártban már nyílt vita van arról, hogy ki legyen a pártelnök utódja. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy már négy kormánytag is beadta a lemondását. Emellett hat miniszteri tanácsadó szintén felállt, és a BBC információi szerint további lemondások várhatók.

Starmer korábbi helyettese, Angela Rayner már jelezte, hogy ringbe szállna pártvezetésért és várhatóan Wes Streeting egészségügyi miniszter is bejelentkezik majd a posztra.

A brit államadósság harmada külföldi befektetők kezében van, akik válság idején könnyen máshová csoportosíthatják a pénzüket. A hedge fundok pedig arra kényszerülhetnek, hogy leépítsék tőkeáttételes ügyleteiket, ha a kötvénypiac kedvezőtlen irányba mozdul.

Mindez komoly gazdasági és politikai vihart okozhat Nagy-Britanniában.

A hírügynökség emlékeztetett, hogy ez a dinamika tette 2022-ben Liz Trusst az ország legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé: a hozamok megugrottak, miután a külföldi befektetők rekordmennyiségű kötvényt adtak el a költségvetési tervei miatti aggodalmak miatt. A piac érzékenységét mutatja az is, hogy egy kisebb eladási hullám tavaly nyáron is volt a piacon, amikor arról spekuláltak, hogy Keir Starmer miniszterelnök menesztheti pénzügyminiszterét, és esetleg feladhatja annak fiskális szabályait.