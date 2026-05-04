Az MNB új szigorral csap le a kriptoszolgáltatókra – rengeteg elvárásnak kell megfelelniük

Az MNB új ajánlása szerint a kriptoszolgáltatóknak legkésőbb októbertől közérthetően és részletesen kell tájékoztatniuk ügyfeleiket a kockázatfelmérés menetéről, a termékajánlások felelősségi szabályairól és a kriptoeszköz-átküldések feltételeiről. A jegybank elvárása alapján a kriptocégek csak megfelelő adatszolgáltatás mellett nyújthatnak szolgáltatást, valamint szigorúbb megfelelési, adatkezelési és biztonsági követelményeknek is meg kell felelniük.
VG/MTI
2026.05.04, 11:53
Frissítve: 2026.05.04, 12:06

A kriptoszolgáltatóknak legkésőbb 2026. október 1-jétől egyértelmű és világos tájékoztatást kell adniuk ügyfeleiknek a kockázatviselési hajlandóság felmérésének folyamatáról, valamint a kriptoeszköz-átküldéssel kapcsolatos információkról – tájékoztatott a honlapján az MNB hétfőn.

A jegybank friss ajánlásaiban a kriptoeszköz-szolgáltatásokkal szembeni megfelelőségi elvárásokat és a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat rögzíti.

Mint írják, a megfelelőségi értékelést kétévente felül kell vizsgálniuk a cégeknek azért, hogy meghatározzák az ügyfelek kockázati profilját még a tanácsadás, illetve a befektetés előtt.

Hiányos adatszolgáltatás esetén kriptoeszköz-szolgáltatás nem nyújtható, illetve ilyen termék nem ajánlható – közölték.

Az MNB előírja továbbá, hogy a szolgáltatók egyértelműen határozzák meg felelősségüket a termékajánlások során, valamint robottanácsadás esetén jelezzék az emberi beavatkozás mértékét is.

A jegybank elvárja, hogy az ügyfelek számára érthetően legyenek megfogalmazva a kockázatfelméréshez szükséges kérdések, és világosan bemutassák az adatkezelés célját, beleértve a pénzügyi helyzetre, életkorra és digitális technológiákkal kapcsolatos ismeretekre vonatkozó információkat is.

Felügyeleti elvárás, hogy a szolgáltatók alaposan értékeljék az ügyfeleknek ajánlott vagy portfólióiban kezelt eszközöket, az egyenértékű termékek esetében mérlegelve azok költségeit és összetettségét.

A kriptoeszköz-átküldés esetében a piaci szereplőknek előzetesen, elektronikusan tájékoztatniuk kell az ügyfeleket a szolgáltatás fő jellemzőiről, költségeiről, a hozzájárulás szabályairól és arról is, hogy informatikai eszközeiknek milyen minimális műszaki követelményeknek kell megfelelniük.

Ezenfelül elvárják a szolgáltatóktól, hogy az ügyfeleket tájékoztassák a biztonsági kockázatokról, a csalás elleni értesítési eljárásokról, valamint a jogosulatlan vagy hibás tranzakciók bejelentésének határidejéről és a szolgáltatói felelősség mértékéről is – közölte az MNB

Kriptó, szabályozva – na, erre kevesen számítottak

Valami csendben megmozdult a magyar pénzügyi rendszer egyik legszürkébb zónájában. A kriptó eddig inkább a jogi határmezsgyén mozgott, mintsem a szabályozott befektetések világában. Most azonban történt egy lépés, amely újraírhatja, mit jelent legálisan és kiszámíthatóan kriptózni Magyarországon. A részletek elsőre technikaiak – a következményeik viszont nagyon is valósak.

