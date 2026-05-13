KTM: meglódult az értékesítés, de folytatódnak az elbocsátások

Az indiai befektető által a csődből kimentett osztrák motorgyártó a fellendülés útjára lépett. A KTM, Husqvarna és GasGas motorkerékpárok értékesítése az első negyedévben meghaladta 40 ezer darabot, azaz több mint kétszer annyi kelt el, mint egy évvel korábban.
Murányi Ernő
2026.05.13, 20:45

A KTM, Husqvarna és GasGas motorkerékpárok értékesítése az év első három hónapjában éves bázison 125 százalékkal, 40 332 darabra nőtt – közölte szerdán az osztrák KTM csoport tulajdonosa, a svájci tőzsdén jegyzett Bajaj Mobility.

Alacsony bázisról pörgött fel a KTM-ek értékesítése

Persze hozzá kell tenni, hogy a bázis nagyon alacsony, 2025 elején ugyanis a termelés sokáig szünetelt, mivel a csőd utáni zavarok még mindig érezhetőek voltak. Ennek ellenére a negyedéves adatok egyértelműen a válság utáni fellendülésre utalnak. 

A motorkerékpár-eladások mellett a bevétel is meglódult, mintegy 70 százalékkal, 331 millió euróra. 

Profitot azonban még hiába keresnénk a Bajaj beszámolójában, hiszen 35 millió eurós nettó veszteséget hozott össze a csoport.

A kamatok, adók és amortizáció előtti eredmény, vagyis az EBITDA már pozitívba fordult, és 5,5 millió eurót tett ki, szemben az előző év azonos időszakában ezen a soron elszenvedett 55,8 millió eurós veszteséggel. 

A motorkerékpár-értékesítés jelentős növekedése és a pozitív EBITDA bizonyítja, hogy a működési struktúránk átalakítása sikeres volt

– értékelte a negyedévet Petra Preining pénzügyi igazgató.

Folytatódnak az elbocsátások

A két évvel ezelőtti csőd hatása azonban még mindig érezhető a csoportnál. 

A csoport továbbra is súlyosan eladósodott, nettó adóssága az első negyedévben 837 millió euróra rúgott. 

Ebből következően a megszorítások is folytatódnak.

A szerkezetátalakítás keretében további intézkedéseket hoztunk a fenntartható működés és versenyképességünk javítása érdekében

– áll a közleményben. 

A megszorítási program keretében korábban 500 munkahely megszüntetéséről döntött a cégvezetés. A létszámleépítés már meg is kezdődött, és a harmadik negyedévben kell befejeződnie. 

Év elején még 3782 alkalmazott dolgozott a csoportnál, március 31-én pedig már csak 3662-en, azaz 120 fővel kevesebben.

 

A Bajaj Mobility részvényei a hírre szerdán kora délutánra 5,5 százalékkal, 17,52 svájci frankra lőttek ki Zürichben, idén eddig már több mint 20 százalékos a drágulás.

A céget amúgy 2026 elején keresztelték át Bajaj Mobilityre Pierer Mobilityről, miután tavaly az indiai Bajaj Auto megszerezte a többségi részesedést. Jelenleg a részvények 74,9 százaléka felett rendelkezik, a fennmaradó 25,1 százalék közkézhányad. 

A Bajaj Mobility a KTM csoportot összefogó holding, amelyhez a KTM mellett a Husqvarna és a GasGas márkák is tartoznak.

 

