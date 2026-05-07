Nem akárki mondta: az energiaválság még akkor is hónapokig velünk marad, ha ma megkötik a békét Iránban

Az iráni háború egyik legnagyobb vesztesének a hajózási társaságok számíthatnak, miután a világ egyik legnagyobb konténerszállító cége, az A. P. Möller-Maersk közölte, hogy havonta csaknem 500 millió dollárral nőttek az üzemanyagköltségei.

A Maersk költségei brutálisan nőttek a háború miatt / Fotó: Martin Lüke

A Maersk szerint az elhúzódó háború nemcsak az üzemanyagárakat lőheti ki, a fogyasztókat is megfektetheti

Bár a szállított mennyiségek egyelőre nem estek vissza, de a dán hajózási vállalat vezérigazgatója, Vincent Clerc szerint minél tovább tart a háború, annál nagyobb annak a veszélye is, hogy az emelkedő infláció visszafogja a keresletet, ami felszínen tartja a hajózási cégeket. A cégvezető a Reuters beszámolója szerint azt is elárulta, hogy a háború mintegy 3 milliárd dán koronával (472 millió dollárral, több mint 140 milliárd forinttal) dobta meg a Maersk üzemanyagköltségeit. A hajózási üzemanyag ára tonnánként mintegy 600 dollárról 1000 dollárra nőtt.

Eddig a Maersk sikeresen hárította át a megnövekedett költségeket az ügyfeleire a szerződések újratárgyalásán és a szpot árak emelésén keresztül, ám Clerc szerint nincs jele az energiaválság múlásának. A cégvezető elmondta, hogy

az energiaválságnak nem lesz vége a békével, hiszen az olajvállalatok, amelyekkel beszél, arra számítanak, hogy az legalább néhány hónapig, de akár jóval hosszabb ideig is eltart.

A kereskedelem még élénk, de a helyzet kockázatokkal teli

A Maersk, amelyet sokan a globális kereskedelem zsinórmértékének tartanak, egyelőre a globális konténerforgalom 2-4 százalékos növekedésére számít, de jelezte, hogy a helyzet továbbra is volatilis. Clerc szerint áprilisban és májusban a kereslet erős maradt, és a piac a cég előrejelzése fölső sávjában vagy akár a fölött is teljesített. Azonban

az év második felére enyhébb növekedés jöhet, ahogy a magas energiaárak megemelik az inflációt és visszafogják a fogyasztói kiadásokat.

A dán hajózási óriás kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyeresége (EBITDA) 1,73 milliárd dollárt tett ki, ami ugyan felülmúlta az elemzői várakozások 1,66 milliárd dolláros mediánértékét, de jócskán elmaradt a tavalyi 2,71 milliárd dollártól.