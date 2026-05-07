Deviza
EUR/HUF355,49 -0,85% USD/HUF301,93 -1,06% GBP/HUF411,52 -0,78% CHF/HUF388,65 -0,82% PLN/HUF84,14 -0,66% RON/HUF67,53 -0,83% CZK/HUF14,64 -0,68% EUR/HUF355,49 -0,85% USD/HUF301,93 -1,06% GBP/HUF411,52 -0,78% CHF/HUF388,65 -0,82% PLN/HUF84,14 -0,66% RON/HUF67,53 -0,83% CZK/HUF14,64 -0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 358,31 -0,4% MTELEKOM2 536 +0,63% MOL4 158 -0,96% OTP42 660 -0,23% RICHTER12 950 -0,31% OPUS321 -0,62% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +2,01% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 120,07 +0,15% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 820,45 +0,26% BUX135 358,31 -0,4% MTELEKOM2 536 +0,63% MOL4 158 -0,96% OTP42 660 -0,23% RICHTER12 950 -0,31% OPUS321 -0,62% ANY7 500 +0,67% AUTOWALLIS149 +2,01% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 120,07 +0,15% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 820,45 +0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
A P Möller-Maersk
konténer

Nem akárki mondta: az energiaválság még akkor is hónapokig velünk marad, ha ma megkötik a békét Iránban

A hajózási társaságok nem számítanak az energiaválság gyors rendeződésére. A Maersk szerint az olajcégek is hónapokig tartó zavarokra számítanak a béke után is.
K. B. G.
2026.05.07, 15:07
Frissítve: 2026.05.07, 15:31

Az iráni háború egyik legnagyobb vesztesének a hajózási társaságok számíthatnak, miután a világ egyik legnagyobb konténerszállító cége, az A. P. Möller-Maersk közölte, hogy havonta csaknem 500 millió dollárral nőttek az üzemanyagköltségei.

The,Container,Ship,Eugen,Maersk,Passes,Cuxhaven,On,May,17,
A Maersk költségei brutálisan nőttek a háború miatt / Fotó: Martin Lüke

A Maersk szerint az elhúzódó háború nemcsak az üzemanyagárakat lőheti ki, a fogyasztókat is megfektetheti

Bár a szállított mennyiségek egyelőre nem estek vissza, de a dán hajózási vállalat vezérigazgatója, Vincent Clerc szerint minél tovább tart a háború, annál nagyobb annak a veszélye is, hogy az emelkedő infláció visszafogja a keresletet, ami felszínen tartja a hajózási cégeket. A cégvezető a Reuters beszámolója szerint azt is elárulta, hogy a háború mintegy 3 milliárd dán koronával (472 millió dollárral, több mint 140 milliárd forinttal) dobta meg a Maersk üzemanyagköltségeit. A hajózási üzemanyag ára tonnánként mintegy 600 dollárról 1000 dollárra nőtt.

Eddig a Maersk sikeresen hárította át a megnövekedett költségeket az ügyfeleire a szerződések újratárgyalásán és a szpot árak emelésén keresztül, ám Clerc szerint nincs jele az energiaválság múlásának. A cégvezető elmondta, hogy 

az energiaválságnak nem lesz vége a békével, hiszen az olajvállalatok, amelyekkel beszél, arra számítanak, hogy az legalább néhány hónapig, de akár jóval hosszabb ideig is eltart.

A kereskedelem még élénk, de a helyzet kockázatokkal teli

A Maersk, amelyet sokan a globális kereskedelem zsinórmértékének tartanak, egyelőre a globális konténerforgalom 2-4 százalékos növekedésére számít, de jelezte, hogy a helyzet továbbra is volatilis. Clerc szerint áprilisban és májusban a kereslet erős maradt, és a piac a cég előrejelzése fölső sávjában vagy akár a fölött is teljesített. Azonban 

az év második felére enyhébb növekedés jöhet, ahogy a magas energiaárak megemelik az inflációt és visszafogják a fogyasztói kiadásokat.

A dán hajózási óriás kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyeresége (EBITDA) 1,73 milliárd dollárt tett ki, ami ugyan felülmúlta az elemzői várakozások 1,66 milliárd dolláros mediánértékét, de jócskán elmaradt a tavalyi 2,71 milliárd dollártól.

A konténeres forgalmat az iráni háború ugyanakkor csak részben érinti, hiszen a globális forgalom mindössze 2-3 százaléka érkezik a Perzsa-öbölbe, aminek kezelésére az óceáni cégekben megvan a kellő rugalmasság. A fő veszély ezért inkább a magas energiaárak keltette inflációs nyomás kiváltotta szélesebb infláció. Emellett az iráni háború a Vörös-tengert is érinti, ám egyelőre a húszik nem támadtak hajókra, így a Maersk is vizsgálja a visszatérést az útvonalra.

A jelentés hatására a Maersk részvényei óriásit zuhantak, a dán vállalat több mint 7 százalékot veszített értékéből.

Energiaválság

Energiaválság
1550 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu