Túlszárnyalta a várakozásokat a Magyar Telekom, irány a történelmi csúcs?

Szédületes ralit produkált az idei évben a Magyar Telekom, amit részben a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jó hangulata, részben a vállalat teljesítménye és a távközlési cég által kínált nagylelkű részvényesi juttatások hajtottak. Kedden azonban a Magyar Telekomnak ismét számot kellett adnia eredményeiről és az osztalék megfeleltetésének napja is elmúlt már, így a cég részvényesei is várták a friss eredményeket. Miután már az Intel és a Cisco is túlszárnyalta a dotkom-lufi idején elért történelmi csúcsát, a Magyar Telekom is karnyújtásnyi közelségbe került ehhez, és a ralinak új lendületet adhat egy jó eredmény.

A Magyar Telekom nyeresége meghaladta a menedzsment várakozását

Ezek voltak a Magyar Telekom céljai

A menedzsment az idei első negyedévre nem, csak az év egészére tűzött ki célokat , amik a bevétel és a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti, lízing nélkül számított eredmény (EBITDA AL) alacsony egyszámjegyű, valamint a módosított nettó eredmény közepes egyszámjegyű növekedéséről és legalább 200 milliárd forintos szabad cash flowról szóltak, ehhez lehet tehát viszonyítani.

Az első negyedév adatait persze nem biztos, hogy teljesen szerencsés ezekkel az egész évre vonatkozó célokkal összehasonlítani, hiszen a Magyar Telekom idén még nem emelt árat, ami nem biztos, hogy év végéig is így marad, hiszen hamarosan lejár az önkéntes árkorlátozás, melynek keetében a távközlési cégek vállalták, hogy júéius 1-ig nem emelnek árat. Ezután azonban életbe léphet az inflációkövető díjkorrekció. Erre a távközlési cég a jelentésében utal is, azt írva, hogy

"A Magyar Telekom megkezdte az inflációkövető díjkorrekció végrehajtásának előkészítését. Összhangban a korábbi kommunikációival és gyakorlatával, a Társaság 2026. július 1-jei hatállyal, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2025. évi átlagos fogyasztói árváltozás értékével megegyező, 4,4 százalékos mértékű díjkorrekciót alkalmaz."

Ezek voltak a Magyar Telekom eredményei

A Magyar Telekom bevétele enyhén, 1,5 százalékkal 241 milliárd forintról 238 milliárd forintra csökkent az első negyedévhez képest, ám a cég működési eredménye közel 70 milliárd forintról több mint 74 milliárd forintra bővült egy év alatt, ami 6,3 százalékos növekedést jelent. A társaság részvényeseire jutó módosított eredmény 54,5 milliárd forintról 7,5 százalékos növekedés után 58,6 milliárd forintra nőtt, míg az EBITDA AL 97,5 milliárd forintról 4 százalékos növekdés után 101,4 milliárd forintra bővült. A szabad cash flow 28,5 milliárd forintról 35,5 milliárd forintra nőtt, így a nmenedzsment célkitűzései tarthatónak, sőt meghaladhatónak tűnnek.Ennek megfeleően

módosította a Magyar Telekom az idei évre szóló céljait is, az EBITDA AL soron már közepes egyszámjegyű növekedést, a módosított eredmény területén pedig kb. 10 százalékos növekedést vár.

A távközlési cég a tavalyi első negyedév 54,2 milliárd forintos adózott eredményét 8,9 százalékkal 59milliárd forintra növelte, egyedül a bevételek területén merülhet fel némi panasz a cég teljesítményével kapcsolatban. A mobilbevételek csökkenése talán csalódást okozhat, ám ennek legfőbb oka a harmadik feles mobil készülértékeítés exportbevételeinek számlájára írható, miközben az adat- és hangbevételek széepn bővültek.