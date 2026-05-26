Csorog lefelé a BUX-index, a Magyar Telekom továbbra is felülteljesítő

A mögöttünk álló héten tovább csökkent a hazai részvényindex értéke, lassú profitrealizálás volt jellemző, miközben a nemzetközi befektetői hangulat továbbra is inkább a kedvező hírekre volt fogékony. A pesti börze blue chipjei közül a Magyar Telekom továbbra is felülteljesítő.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.05.26, 07:03

A vezető részvények közül az OTP, a Richter és a Mol is fontos támaszok alá került. A Magyar Telekom továbbra is felülteljesítő, ugyanakkor itt is megjelent a negatív divergencia az indikátorokon, ami negatív korrekciót jelezhet előre.

Csorog lefelé a BUX index, a Magyar Telekom felülteljesítő / Fotó: NurPhoto via AFP

OTP

Az OTP árfolyama az 50 napos mozgóátlagig esett, mely 39 875 forintnál képez fontos támaszt, esetleges letörésével 38 700 forint alatt adódna a következő meghatározó szint. Ha innen pozitív korrekció indul, 40 135 forintnál látható az első ellenállás, melyet a 41 030 forintos szint követ. Az indikátorok továbbra is lefelé mutatnak: amíg a piros csökkenő trendvonal sértetlen, nem számíthatunk érdemi emelkedésre.

Forrás: Equilor Trader

Richter

Újabb támaszokat tört le a Richter jegyzése, és már a 12 ezer forintos szintet közelíti. Előtte 12 040 forintnál is látható egy támasz, majd 11 855 forintnál húzódik a következő. Felül több fontos ellenállás húzódik, 12 269, majd 12 426 forintnál, az utóbbi az 50 napos mozgóátlag. Az indikátorok változatlanul lefelé mutatnak, egyelőre nem látható fordulatra utaló jelzés.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Támaszok estek el a Mol grafikonján is, a csökkenést végül a 3823 forintos szint állította meg. Ha esetleg ez is letörne, a következő megálló 3700 forintnál lehet. Az indikátorok egyelőre nem mutatnak fordulatra utaló jelzéseket, a volatilitás magas maradhat a következő időszakban.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

Továbbra is felülteljesítő a Magyar Telekom, ugyanakkor negatív divergencia jelent meg az árfolyammal szemben az MACD- és az RSI-indikátornál is. Amennyiben ez a következő napokban realizálódik, korrekció indulhat a 2557 forintos, majd akár a 2481 forintos támasz irányába. Felül 2625 forintnál látható erős, rövid távú ellenállási szint.

Forrás: Equilor Trader

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
