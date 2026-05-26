Lefordult a Magyar Telekom, pattant az OTP és a Richter

Nagy forgalmat és a BUX-index emelkedését hozta a pünkösdöt követő első tőzsdenap, miközben a vezető európai részvényindexek többségükben lefordultak kedd délutánra, a Wall Street viszont erősödéssel nyitott, mivel a tengerentúli befektetők, úgy tűnik, ezúttal nem vették a szívükre a közel-keleti helyzet eszkalálódását.

Lefordult a Magyar Telekom, pattant az OTP

Az Egyesült Államok olyan iráni hajókat vett célba, amelyeket azzal vádolt, hogy aknákat telepítettek a Hormuzi-szorosban, míg Irán azt állította, hogy sikeresen megsemmisítette a támadást végrehajtó drónt. Röviddel ezután egy olajszállító hajón robbanás történt Omán partjainál.

Idehaza a Magyar Nemzeti Bank változatlanul 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.