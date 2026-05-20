Érdemes még Magyar Telekomot venni a történelmi csúcs közelében?

Történelmi csúcs közelébe ért a Magyar Telekom, de vajon érdemes-e még beszállni, meddig lehet tér a növekedésre a papírban? A cégvezetés a módosított eredmény 10 százalékos növekedésére számít idén, amit a július 1-től bejelentett áremelés is segíthet, különösen úgy, hogy a vállalat versenytársai is hasonló lépésre készülnek, így a vállalatnak nem kell attól sem tartania, hogy az áremelés a piaci részesedés erodálódásával jár majd.

A Magyar Telekom árfolyama három és fél év alatt közel tízszeresére nőtt / Fotó: Alexander Fedosov / Shutterstock

Európában nem számít drágának a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a legtöbb európai távközlési cégnél magasabb osztalékhozamot kínál a Stockopedia adatai szerint, miközben viszonylag olcsó a nyereségéhez képest, ami ráadásul tovább is javulhat. A Bloomberg által összegyűjtött 11 elemzői ajánlásból hat vételre ajánlja a papírt vagy azt felülteljesítőnek gondolja, amihez 5 semleges/tartási ajánlkás társul, ám eladásra senki nem ajánlja a céget. A célárak azonban már más képet mutatnak, bár

a legfrissebb, hétfői célár a lengyel PKO-tól már 3300 forint.

Ugyanakkor a többi, túlnyomórészt még az idei első negyedéves eredmények előtt született célár elmarad a jelenlegi árfolyamtól.