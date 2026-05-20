Érdemes még Magyar Telekomot venni a történelmi csúcs közelében?

A távközlési cég részvényei akár a jelenleginél is többet érhetnek a jövőben. Ám a Magyar Telekom már nem annyira alulértékelt, mint korábban.
K. B. G.
2026.05.20, 19:20

Történelmi csúcs közelébe ért a Magyar Telekom, de vajon érdemes-e még beszállni, meddig lehet tér a növekedésre a papírban? A cégvezetés a módosított eredmény 10 százalékos növekedésére számít idén, amit a július 1-től bejelentett áremelés is segíthet, különösen úgy, hogy a vállalat versenytársai is hasonló lépésre készülnek, így a vállalatnak nem kell attól sem tartania, hogy az áremelés a piaci részesedés erodálódásával jár majd.

A Magyar Telekom árfolyama három és fél év alatt közel tízszeresére nőtt / Fotó: Alexander Fedosov / Shutterstock

Európában nem számít drágának a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a legtöbb európai távközlési cégnél magasabb osztalékhozamot kínál a Stockopedia adatai szerint, miközben viszonylag olcsó a nyereségéhez képest, ami ráadásul tovább is javulhat. A Bloomberg által összegyűjtött 11 elemzői ajánlásból hat vételre ajánlja a papírt vagy azt felülteljesítőnek gondolja, amihez 5 semleges/tartási ajánlkás társul, ám eladásra senki nem ajánlja a céget. A célárak azonban már más képet mutatnak, bár 

a legfrissebb, hétfői célár a lengyel PKO-tól már 3300 forint.

 Ugyanakkor a többi, túlnyomórészt még az idei első negyedéves eredmények előtt született célár elmarad a jelenlegi árfolyamtól. 

A tágabb értelemben vett térség telekommunikációs cégeinél a Magyar Telekom több szempont szerint is olcsóbb, bár van olyan török távközlési vállalat, ami még alacsonyabb értékeltség mellett forog. Lehet tehát még további potenciál a Magyar Telekomban, hiszen várható nyeresége 10,4-szeresén kapható a vállalat, ami olcsóbb, mint a 13,1-szeres átlag az összehasonlítható lengyel, török, szlovén vagy épp bolgár távközlési cégektől. Ráadásul a török vállalatoknál fontos szempontot jelent a devizakockázat is.

A részvények úgy már aligha fognak száguldani, mint 2022 vége óta

A Magyar Telekom árfolyama 2022 ősze óta csaknem a tízszeresére nőtt, ehhez hasonló emelkedésre már nem érdemes számítani a következő években, ám a nyereség és várhatóan az osztalék további növekedése bizakodásra adhat okot , a cég által kínált több mint 6 százalékos osztalékhozam alig marad el a legnépszerűbb lakossági állampapír, a FixMÁP 6,5 százalékos hozamától , ráadásul várhatóan nő és az árfolyam is tovább emelkedhet, részben a jelenleg is futó sajátrészvény-vásárlási program eredményeként is. Ugyanis a cég a sajátrészvények után nem fizet osztalékot, így a kifizetett összeg kevesebb részvény között oszolhat meg. Ugyanakkor a történelmi csúcs egyelőre erős ellenállásnak tűnik, 

a részvény hiába közelítette meg azt 1 forinttal a keddi szárnyalás során, szerda délelőtt azt nem tudta áttörni rendkívül magas forgalom mellett sem.

A térség telekommunikációs cégei közül érdemes még megemlíteni a romániai hátterű Digi-t, mely gyors növekedése miatt egyelőre veszteséges, így nehezebben értékelhető a hagyományos módon. Ugyanakkor bár a cég Magyarországról kiszorult, máshol nagyobb sikereket ért el, így Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Belgiumban is terjeszkedik. Szemben a Magyar Telekom érett, kiszámítható üzleti modelljével, a Digi növekedési potenciált kínál a befektetőknek.

A Budapesti Értéktőzsdén a három nagy magyar távközlési szolgáltató részvényeiből még a 4iG részvényei érhetők el, ám a Jászai Gellért vezette vállalat jelentős adósságot görget maga után, és egyelőre a folyamatos tartós nyereséges működéstől is messze van. Bár a 4iG árbevételének közel 85 százaléka érkezik a távközlési részlegtől, a cég árfolamát erősen befolyásolják a hadi- vagy épp űripari kilátások és a cégben rejlő politikai kockázat is, amikkel a Magyar Telekom tulajdonosainak nem kell foglalkoznia.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
