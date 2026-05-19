Hihetetlen amit a Magyar Telekom művel: megdönthetetlennek hitt csúcs dőlhet meg a következő napokban

Elképesztő tempót diktál a pesti tőzsdén a Magyar Telekom a múlt heti vártnál jobb gyorsjelentés óta, az árfolyam több mint 3 százalékot emelkedett kedden, így karnyújtásnyi közelségbe került a dotkom-lufi idején elért, sokáig megdönthetetlennek hitt 2655 forintos történelmi csúcs is.

Ezért szárnyal a Magyar Telekom

A távközlési cég busás, 154 forintos osztalékot fizet azoknak a befektetőknek, akik május 8-án birtokolták a részvényt, ám a cégvezetés 2030-ig tovább növelné a részvényesi kifizetések arányát a jelenlegi 90 százalékról a nyereség 100 százalékára. Ráadásul a cég az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait is javította , így több lehet a kifizethető összeg, ami kevesebb részvény között oszlik majd el jövőre.

Ugyanis a Magyar Telekom nem fizet osztalékot a sajátrészvények után, márpedig jelenleg is részvény visszavásárlási programot folytat, ami szintén felfelé hajtja az árfolyamot.

A program keretében a vállalat 50 milliárd forintot tervez elkölteni június 26-ig, és az eddigi közzétételek szerint ebből még bőven van hátra, az első három nap ugyanis csak alig több mint 2 milliárd forint fogyott el a keretből. A távközlési cég azt is bejelentette, hogy júliustól emeli az árait, bár ez már benne van a cégvezetés által közzétett eredményvárakozásokban.