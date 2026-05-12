Hoppon maradt a mémrészvény: kikosarazta az EBay a GameStopot

Május elején merész ajánlattal lepte meg a piacot a mémrészvény GameStop vezérigazgatója, Ryan Cohen. Miután a GameStop 5 százalékos részesedést épített ki az eBayben, 56 milliárd dollárt, részvényenként 125 dollárt ajánlott a vállalatért. Ami a mostani árszinten 17 százalékos prémiumot jelent, az eBay azonban elutasította a kéretlen ajánlatot.

Hoppon maradt a mémrészvény

A GameStop azt tervezte, hogy a vételárat felerészt készpénzben, felerészt részvényben rendezik. Amit eleve is gyanakodva fogadott a piac, hiszen a GameStop teljes piaci kapitalizációja nem éri el a kínált ár felét.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a javaslata sem nem hiteles, sem nem vonzó

– írta az eBay igazgatótanácsa kedden Ryan Cohennek. A levélben a GameStop javaslatával kapcsolatos bizonytalanságra hivatkoznak, beleértve a finanszírozást és az egyesített vállalat működési kockázatait.

Az eBay részvényei 104 dollár közelében mozogtak, mikor az ajánlat nyilvánosságra került, így a vállalat piaci értéke akkor körülbelül 45 milliárd dollár volt. A GameStop piaci értéke körülbelül 11 milliárd dollár.

Azóta a eBay árfolyama 108 dollár fölé kúszott, míg a GameStop 25-26 dollárról 23 dollár közelébe süllyedt.

Nem hittek Cohennek

Bár a befektetők kezdetben örömmel fogadták a hírt, különösen a mémrészvény GameStop online rajongó tábora. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Wall Street-i csatába torkolló GameStop-őrület óta hatalmas kisbefektetői tábor követi Cohen befektetéseit. Ám a GameStop vezére rosszul szerepelt a CNBC-n, ahol csak homályos részleteket közölt a tervezett üzletről. Többek közt,

az azóta mémalapanyaggá vált, fele kápé, fele papír szlogent.

Igaz ugyan, hogy a GameStopnak ígérete van a TD Banktól 20 milliárd dollár adósságfinanszírozásra és a cég mérlegében van 9 milliárd dollár készpénz. Az elemzők mégis megkérdőjelezték, hogyan finanszírozná a GameStop az üzlet többi részét.