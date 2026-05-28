Vadonatúj kedvence van a Wall Streetnek, az új Nvidiának kikiáltott cég öles léptekkel igyekszik az óriások közé

A Micron Technology tőzsdei kapitalizációja a keddi tőzsdezárásra átlépte az ezermilliárd dollárt, a cég részvényei a Nasdaqon több mint 19 százalékkal, csaknem 896 dollárra drágultak, miután a svájci UBS egy hatalmas emeléssel 1625 dollárra lőtte be a célárukat. Az ajánlás még a szerdai tőzsdenyitás előtt is fűtötte a ralit, hiszen az elektronikus kereskedésben újabb 7 százalékos emelkedést követően már 960 dollár körül forgott a papír.

Kisimult a Micron Technology pályája

Timothy Arcuri, az UBS elemzője szerint a Micron a jövőben már nem az a ciklikusan rángatott memóriacsip-gyártó, ami eddig volt, mivel a mesterségesintelligencia- (AI) alkalmazások stabil keresletet és jobban tervezhető nyereséget biztosítanak a vállalatnak.

Ez idáig ugyanis az új Nvidiának kikiáltott vállalat üzletmenetét erőteljesen befolyásolták a DRAM és a NAND memóriacsip-árak ingadozásai, ám a feltörekvő AI-ágazat új, kiszámíthatóbb kereteket biztosít az üzleti modellnek. A UBS szerint pedig a befektetőknek a megváltozott helyzethez kell igazítaniuk a részvények értékelését.

Az új célárfolyam mellett a Micron piaci kapitalizációja körülbelül 1800 milliárd dollárra emelkedne, s ezzel a hetedik legnagyobb amerikai vállalattá válna, még

a Teslát

és a Metát is maga mögé utasítva.

Belépőjegy az óriások közé

Ezzel a memóriamodul-gyártó olyan iparági óriások közé kerülne, mint az Nvidia, az Alphabet, az Apple, a Microsoft, az Amazon és a Broadcom. Ez a kilátás ismételten aláhúzza a memóriatechnológia központi szerepét a mesterséges intelligencia korszakában.

Persze a nagy rali nem mostanában startolt el, a Micron Technology az elmúlt tizenkét hónapban olyan lélegzetelállító emelkedést hajtott végre, amely még a tapasztalt piaci megfigyelőket is megdöbbentette: míg a Nasdaq 100 index 40 százalékkal emelkedett, a Micron a maga több mint 600 százalékával messze túltett rajta.

A 2026 tavaszán bekövetkezett rövid megálló után, az utóbbi időben ismét megindult a hegymenet, és az amerikai félvezetőgyártó továbbra is szegmensének legdinamikusabb nagyvállalata.