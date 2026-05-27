Mindenki forintot akar? Megállíthatatlan a magyar deviza
Újabb erősödési hullám bontakozik ki a magyar deviza piacán. Ma délután az euró-forint a 355-ös támaszt is letörte. Ha ez az irány megerősítést nyer, akkor már a 350 forintos euró a következő technikai megálló.
Bivalyerős a forint
Bár a technikai indikátorok már délelőtt is a magyar deviza túlvettségét jelezték, ennek ellenére ebéd után meredek erősödésbe kezdett az euró-forint. A kurzus könnyedén átlépte a 355-ös támaszt: a jegyzés 354 közelébe süllyedt.
Ha a letörés szignifikáns lesz, vagyis a támasz alatt zár a kurzus, akkor 350-nél adódna a következő fontosabb szint az euró-forint grafikonon.
A forint ereje annál is érdekesebb,
mert a piaci árazások alapján jelenleg 90 százalékos a valószínűsége, hogy június 11-én 25 bázispontos kamatemelést hajt végre az Európai Központi Bank. Sőt, idén még további egy kamatemelést is áraz a piac. Ami azt jelentené, hogy csökkenne a magyar deviza kamatelőnye.
Az MNB keddi kamatdöntő ülésén ugyan szóba került a kamatvágás, de egyelőre kivárnak a magyar jegybankárok.
A dollár-forint jegyzése visszakerült a 300–309-es sávba,
felül a 30 napos mozgóátlag is ellenállást jelent 308,17-nál. Az indikátorok itt is pozitív divergenciát mutatnak az árfolyammal szemben, de az Equilor elemzői, csak az ellenállási szint áttörése esetén számítanak érdemi korrekciós hullámra.
Délután a dollár-forint 303,7 közelébe süllyedt.
A frank-forint technikai képe is hasonló:
a technikai indikátorok a forint túlvettségét jelzik, de a fontos ellenállási szinteket nem tudja áttörni a jegyzés.
- Ellenállás: 391,41 és 392,68.
- Támasz: 386,64.
A jegyzés délután már 387 közelében járt.