Mindenki forintot akar? Megállíthatatlan a magyar deviza

Ma délután újabb támaszt tört az egyre erősödő magyar deviza. Immár 355 forintnál is kevesebbet ér egy euró.
Faragó József
2026.05.27, 15:22
Frissítve: 2026.05.27, 15:51

Újabb erősödési hullám bontakozik ki a magyar deviza piacán. Ma délután az euró-forint a 355-ös támaszt is letörte. Ha ez az irány megerősítést nyer, akkor már a 350 forintos euró a következő technikai megálló.

Hol áll meg a forint? / Fotó: Kallus György

Bivalyerős a forint

Bár a technikai indikátorok már délelőtt is a magyar deviza túlvettségét jelezték, ennek ellenére ebéd után meredek erősödésbe kezdett az euró-forint. A kurzus könnyedén átlépte a 355-ös támaszt: a jegyzés 354 közelébe süllyedt. 

Ha a letörés szignifikáns lesz, vagyis a támasz alatt zár a kurzus, akkor 350-nél adódna a következő fontosabb szint az euró-forint grafikonon.

A forint ereje annál is érdekesebb, 

mert a piaci árazások alapján jelenleg 90 százalékos a valószínűsége, hogy június 11-én 25 bázispontos kamatemelést hajt végre az Európai Központi Bank. Sőt, idén még további egy kamatemelést is áraz a piac. Ami azt jelentené, hogy csökkenne a magyar deviza kamatelőnye. 

Az MNB keddi kamatdöntő ülésén ugyan szóba került a kamatvágás, de egyelőre kivárnak a magyar  jegybankárok.  

A dollár-forint jegyzése visszakerült a 300–309-es sávba,

felül a 30 napos mozgóátlag is ellenállást jelent 308,17-nál. Az indikátorok itt is pozitív divergenciát mutatnak az árfolyammal szemben, de az Equilor elemzői, csak az ellenállási szint áttörése esetén számítanak érdemi korrekciós hullámra.

Délután a dollár-forint 303,7 közelébe süllyedt.

A frank-forint technikai képe is hasonló: 

a technikai indikátorok a forint túlvettségét jelzik, de a fontos ellenállási szinteket nem tudja áttörni a jegyzés.

  • Ellenállás: 391,41 és 392,68.
  • Támasz: 386,64.
    A jegyzés délután már 387 közelében járt.

