Döbbenetes pénzhalmot örököl a Tisza-kormány: ekkora tartalékkal veszi át Magyarországot Magyar Péter – sose volt még ennyi az MNB széfjeiben
Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka: a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege április végére meghaladta a 60 milliárd eurót (mintegy 24 000 milliárd forintot). Az MNB péntek reggel közzétett előzetes adatai szerint a tartalékállomány egyetlen hónap alatt közel 2 milliárd euróval (nagyjából 790 milliárd forinttal) nőtt, miközben éves összevetésben már több mint 14 milliárd eurós bővülés látszik. Ez minden korábbinál magasabb szintet jelent a magyar jegybank történetében.
Az MNB adatai szerint április végén 60,6 milliárd euró volt a nemzetközi tartalékok összege, szemben a március végi 58,7 milliárd euróval. Az év eleje óta rendkívül gyors ütemű emelkedés zajlott: 2025 decemberében még 50 milliárd euró alatt volt az állomány, vagyis négy hónap alatt több mint 10 milliárd euróval nőtt a tartalék.
A mostani emelkedés mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb az év eleji devizakötvény-kibocsátás volt, amely során az Államadósság Kezelő Központ jelentős mennyiségű külföldi forrást vont be a piacról. Emellett az arany világpiaci árának korábbi emelkedése is jelentősen növelte a jegybank aranytartalékának értékét, még akkor is, ha áprilisban már kisebb korrekció látszott az arany árfolyamában.
A tartalékok növekedése pénzügyi stabilitási szempontból kiemelten fontos Magyarország számára.
A magas devizatartalék javítja az ország külső finanszírozási megítélését, erősíti a befektetői bizalmat, és nagyobb mozgásteret biztosít a jegybank számára egy esetleges piaci sokk vagy forintgyengülés kezelésére.
Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is jelentős geopolitikai és kamatkörnyezeti bizonytalanságok terhelik.
A rekordmagas tartalékszint mögött ugyanakkor politikai és uniós tényezők is meghúzódnak. A piac figyelme most egyre inkább arra irányul, hogy az új magyar kormány képes lesz-e megállapodni Brüsszellel a befagyasztott uniós forrásokról. Amennyiben ezek a pénzek megérkeznek Magyarországra, az újabb jelentős devizabeáramlást jelenthet, ami tovább növelheti az MNB tartalékait a következő hónapokban.
Az is figyelemre méltó, hogy a magyar devizatartalék már nemcsak régiós összevetésben számít erősnek, hanem történelmi mércével mérve is rendkívül magas szintre emelkedett. Egy évvel ezelőtt még 45,8 milliárd euró körül mozgott az állomány, vagyis alig tizenkét hónap alatt közel egyharmadával nőtt a tartalék volumene.
MNB: ők a legnagyobb tulajdonosai a magyar állampapíroknak
A lakosság továbbra is az egyik legfontosabb finanszírozó maradt: a háztartások és nonprofit szereplők márciusban további 220 milliárd forinttal növelték állampapír-állományukat. A geopolitikai feszültségek ugyanakkor erősen átrendezték a megtakarítási piacot. Az amerikai–iráni konfliktus és a nemzetközi piaci bizonytalanság miatt a magyar kisbefektetők látványosan menekültek a kockázatosabb részvényektől, miközben a biztonságosabb állampapírok felé fordultak. A Budapesti Értéktőzsdén közben jelentős vagyonvesztés következett be: a tőzsdei részvények piaci értéke egyetlen hónap alatt közel 1260 milliárd forinttal csökkent. A mostani folyamatok így egyszerre mutatják a magyar állam finanszírozási stabilitását és azt is, hogy a befektetők továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak a globális politikai és gazdasági feszültségekre.