Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka: a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege április végére meghaladta a 60 milliárd eurót (mintegy 24 000 milliárd forintot). Az MNB péntek reggel közzétett előzetes adatai szerint a tartalékállomány egyetlen hónap alatt közel 2 milliárd euróval (nagyjából 790 milliárd forinttal) nőtt, miközben éves összevetésben már több mint 14 milliárd eurós bővülés látszik. Ez minden korábbinál magasabb szintet jelent a magyar jegybank történetében.

Döbbenetes pénzhalmot örököl a Tisza-kormány: ekkora tartalékkal veszi át Magyarországot Magyar Péter – sose volt még ennyi az MNB széfjeiben

Az MNB adatai szerint április végén 60,6 milliárd euró volt a nemzetközi tartalékok összege, szemben a március végi 58,7 milliárd euróval. Az év eleje óta rendkívül gyors ütemű emelkedés zajlott: 2025 decemberében még 50 milliárd euró alatt volt az állomány, vagyis négy hónap alatt több mint 10 milliárd euróval nőtt a tartalék.

A mostani emelkedés mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb az év eleji devizakötvény-kibocsátás volt, amely során az Államadósság Kezelő Központ jelentős mennyiségű külföldi forrást vont be a piacról. Emellett az arany világpiaci árának korábbi emelkedése is jelentősen növelte a jegybank aranytartalékának értékét, még akkor is, ha áprilisban már kisebb korrekció látszott az arany árfolyamában.

A tartalékok növekedése pénzügyi stabilitási szempontból kiemelten fontos Magyarország számára.

A magas devizatartalék javítja az ország külső finanszírozási megítélését, erősíti a befektetői bizalmat, és nagyobb mozgásteret biztosít a jegybank számára egy esetleges piaci sokk vagy forintgyengülés kezelésére.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is jelentős geopolitikai és kamatkörnyezeti bizonytalanságok terhelik.

A rekordmagas tartalékszint mögött ugyanakkor politikai és uniós tényezők is meghúzódnak. A piac figyelme most egyre inkább arra irányul, hogy az új magyar kormány képes lesz-e megállapodni Brüsszellel a befagyasztott uniós forrásokról. Amennyiben ezek a pénzek megérkeznek Magyarországra, az újabb jelentős devizabeáramlást jelenthet, ami tovább növelheti az MNB tartalékait a következő hónapokban.