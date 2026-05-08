Deviza
EUR/HUF356 -0,18% USD/HUF303,12 -0,3% GBP/HUF411,86 -0,08% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,16 -0,15% RON/HUF67,75 -0,02% CZK/HUF14,65 -0,17% EUR/HUF356 -0,18% USD/HUF303,12 -0,3% GBP/HUF411,86 -0,08% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,16 -0,15% RON/HUF67,75 -0,02% CZK/HUF14,65 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 919,75 -1,64% MTELEKOM2 428 -5,02% MOL3 994 -3,96% OTP41 880 -1,34% RICHTER12 790 -1,25% OPUS319 -1,88% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 132,13 -0,14% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 796,34 -0,79% BUX132 919,75 -1,64% MTELEKOM2 428 -5,02% MOL3 994 -3,96% OTP41 880 -1,34% RICHTER12 790 -1,25% OPUS319 -1,88% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 132,13 -0,14% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 796,34 -0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BUX
Mol

Beszakadt a Mol árfolyama a gyorsjelentés után

Gyengüléssel nyitott a BUX a hét utolsó kereskedési napján. A blue chipek közül esik a Mol, a Magyar Telekommal pedig ma kereskednek először idei osztalékszelvény nélkül.
Murányi Ernő
2026.05.08, 09:14
Frissítve: 2026.05.08, 09:55

Az európai részvényindexek gyengültek pénteken, a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután márciusban Németország külkereskedelmi többlete nagyot esett, és az ország ipari kibocsátása is csökkent a reggel 8-kor publikált jelentések szerint. Mára várják a befektetők az Egyesült Királyság lakáspiaci adatait is, az Egyesült Államokból pedig munkaerőpiaci számok érkeznek.

Mol
Beszakadt a Mol árfolyama a gyorsjelentés után / Fotó: Budapesti Értéktőzsde / Budapesti Értéktőzsde

Idehaza kijött az áprilisi inflációs adatsor. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit.

A BUX 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 863 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények mintegy 0,5  százalékkal csütörtöki záróértékük felett, 42 650 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény10:02:41
Árfolyam: 41 880 HUF -560 / -1,34 %
Forgalom: 2 843 815 560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai viszont 2,2 százalékkal, 4062 forintra gyengültek, a magyar olajtársaság hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését.

 MOL részvény
MOL részvény10:03:13
Árfolyam: 3 998 HUF -154 / -3,85 %
Forgalom: 1 503 528 372 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa eközben 0,7 százalékkal, 12 860 forintra süllyedt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:02:20
Árfolyam: 12 790 HUF -160 / -1,25 %
Forgalom: 148 847 570 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényeire nem kötöttek azonnali ügyletet a tőzsdenyitást követő percekben, ám a részvényesek nem sok jóra számíthatnak, hiszen ma kereskednek először a részvényekkel az idei osztalékszelvény nélkül.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:02:27
Árfolyam: 2 426 HUF -124 / -5,11 %
Forgalom: 1 562 442 198 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint némileg gyengült. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 356,24 forintra nőtt reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu