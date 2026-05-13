EUR/HUF358,55 +0,25% USD/HUF306,37 +0,52% GBP/HUF413,56 +0,25% CHF/HUF391,39 +0,23% PLN/HUF84,32 +0,25% RON/HUF68,82 +0,11% CZK/HUF14,72 +0,2%
BUX131 305,13 -0,89% MTELEKOM2 464 +1,87% MOL4 042 -1,43% OTP41 100 -1,36% RICHTER12 300 -0,57% OPUS303,5 +1,65% ANY7 650 +1,96% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 640 -2,37% BUMIX9 164,73 -0,73% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 802,06 +0,16%
Megenyhült a Mol kritikusa, de nincs benne köszönet: az eladás tűnik a legjobb megoldásnak – vakarhatják a fejüket a befektetők

Ötszáz forinttal megemelte a magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó célárát az Oddo BHF elemzője. A francia befektetési szolgáltató még így is két számjegyű esést vár a Mol kurzusától, ezért eladásra javasolja a részvényt.
K. T.
2026.05.13, 14:50
Frissítve: 2026.05.13, 14:55

Újabb céláremelés érkezett a Mol részvényeire szerdán, a UBS-t követően ezúttal az Oddo BHF értékelte át a magyar olajvállalat részvénypiaci kilátásait az első negyedéves gyorsjelentés ismeretében. A svájci nagybank optimista várakozásával szemben a párizsi központú pénzügyi szolgáltató prognózisának aligha örülnek a befektetők.

Eladásra ajánlja a Mol részvényeit az Oddo BHF / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Az Oddo BHF friss elemzésében ötszáz forinttal srófolta fel a Mol papírjaira vonatkozó 12 havi célárat, azonban még így is jóval a jelenlegi árfolyam alá, 3600 forintra várják a kurzust. Ez 12 százalék feletti tőzsdei esést vetít előre. A befektetési szolgáltató ezért továbbra is alulsúlyozásra ajánlja a magyar blue chip papírt.

Az Oddo prognózisa éles kontrasztban áll a UBS előző nap frissített elemzésével és az abban szereplő 5100 forintos célárfolyammal, amelynek alapján negyedével érhet többet a Mol-részvény.

A francia brókerház ezzel továbbra is a magyar olajtársaság egyik legnagyobb kritikusának számít, csupán a Santander Brokerage Poland várja náluk is mélyebbre, 3300 forintra a kurzust.

Az LSEG adatbázisában elérhető átlagos elemzői várakozás 4006 forint, amely 2 százalékkal marad el az aktuális árfolyamtól. A Mol részvényeit követő brókerházak közül 

  • öt vételt, 
  • kettő tartást 
  • és további kettő eladást

javasol.

Számos kihívással kell megküzdenie a Molnak

A széttartó jóslatokat indokolhatják a Molt és az olajszektort övező bizonytalanságok, nehézségek is. Az iráni háború február végi kirobbanása az olaj- és gázárak felhajtása mellett a globális ellátást is veszélybe sodorta, a konfliktus gyors lezárására egyelőre nem mutatkozik számba vehető remény. A Mol által feldolgozott orosz olaj szállítása január végén hosszú időre leállt a Barátság kőolajvezetéken, a tavaly őszi tűzesetben megsérült Dunai Finomító pedig továbbra sem tud teljes kapacitáson termelni. 

A globális energiaválság megfékezésére számos országban beavatkozott a hatóság az üzemanyagok árába, további ellenszelet képezve a szektor képviselőinek. Emiatt kisebb hazai benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyag-ellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. a Mol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja. 

Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag-ellátás folyamatos legyen az országban.

Gyengén indult az év a magyar olajvállalatnál

A magyar társaság összességében csalódást keltően gyenge eredménnyel indította az idei évet. Az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal, 626 millió dollárra esett vissza, elmaradva a 695 millió dolláros elemzői konszenzustól. Az adózott nyereség eközben harmadára, 122 millió dollárra zsugorodott.

MOL részvény14:51:42
Árfolyam: 4 042 HUF -58 / -1,43 %
Forgalom: 1 090 542 302 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei fél százalékot ereszkedtek szerda kora délutánig, az év eleje óta azonban csaknem 40 százalékot menetelt az olajpapír.

