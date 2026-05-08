Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS és ki tudja, mi lesz az osztalékkal

Több mint három százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jeletős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egyirányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szekértők egybehangzóan csalódásként étékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a mér eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.

A barátság olajvezeték leállása és a közel-keleti háború következtében dráguló orosz olaj sem kedvezett a Molnak / Fotó: Mol

Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.

A tulajdonosi átrendeződés előnyt is jelenthet az olajvállalatnak

Összességében csalódásként okozott a Mol első negyedéve az Erste szerint is, mert annak ellenére, hogy a piac eleve gyengébb downstream teljesítményt várt, a vállalat még az alacsony becslésekhez képest is rosszabb eredményt ért el.

A kilátások szerencsére kedvezőbbek, mivel áprilisban újraindult az orosz nyersolaj szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magas szénhidrogén árak pedig növelik a bányászatból származó profitot. Remélhetőleg a közép-kelet-európai kormányok kevésbé avatkoznak be az üzemanyag piaci működésbe az év hátralévő időszakában

– vélekedett Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője.

Az Erste szakértője úgy véli, hogy a legfontosabb hajtóerő a vállalat részvényei számára a tulajdonosi struktúra változása lehet, amely révén a Mol visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványtól az 5,2 százalékos saját részvénycsomagját.

Az osztrák bankháznál lényegesen pesszimistább a Concorde, szerintük a második negyedév kilátásai borúsak. Amennyiben az Urals nyersolaj jelenlegi árprémiuma és a szabályozói árplafonok a második negyedév végéig vagy még tovább fennmaradnak, a három milliárd dolláros CCS EBITDA-célt is lefelé módosíthatja a menedzsment.