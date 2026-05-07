Mol: rengeteg nehézség sújtotta az olajcéget, órákon belül kiderül, mekkora profit esett ki év elején – az elemzők már megtették tétjeiket

Péntek hajnalban teszi közzé év eleji eredményszámait a Mol, a hazai olajtársaság a blue chipek közül elsőként fedi fel lapjait, ezzel megkezdődik az első negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon a pesti tőzsdén is. A várakozások szerint a Mol jelentősen gyengébb eredményről számolhat be minden főbb soron, elsősorban a finomítói szegmens gyengélkedése miatt. A Dunai Finomító a tavalyi tűzesetet követően csökkent kapacitással tudott termelni, a felhasznált orosz olaj szállítása pedig január vége óta szünetelt a Barátság kőolajvezetéken. Itthon az elszálló energiaárak miatt ismét hatóságilag rögzítették az üzemanyagárakat.

A magyar tőzsdei nagyvállalatok közül a Mol jelent elsőként / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

Az olajtársaságok beszámolóit kiemelt érdeklődés övezi, miután az Irán elleni amerikai–iráni háború február végi kirobbanását követően az olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost lezárta a perzsa állam, ami az energiahordozók árának meredek emelkedését eredményezte.

A Mol az olajiparban leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 695 millió dolláros eredményről számolhat be, ami 17 százalékos visszaesést jelentene a tavalyi első három hónaphoz képest a társaság által közölt elemzői konszenzus alapján.

A CCS üzleti eredmény (EBIT) ezzel párhuzamosan 28 százalékkal zsugorodhatott, miközben az adózott nyereség bő 30 százalékkal 273,5 millió dollárra apadhatott 2026 első három hónapjában.

A finomítás húzhatta le az olajvállalat eredményét

Az üzletágak közül a kutatás-termelés (upstream) eredmény-hozzájárulása lehet a legnagyobb. A szegmenstől 325 millió dollár feletti EBITDA-ra számítanak az elemzők, ami 3 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet a magasabb olajáraknak és a stabil kitermelési volumennek köszönhetően.

A finomítás (downstream) üzletágban – ahol az olajár nem bevételi, hanem költségoldali tényező – 40 százalékos zuhanásra van kilátás a CCS EBITDA tekintetében. A konszenzus 179 millió dolláros tételre számít ezen a soron.

Az elmúlt évek során dinamikusan fejlődő, üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások stabil teljesítményt szállíthat, az EBITDA 4 százalékkal 164 millió dollárra kapaszkodhatott fel az időszak során éves alapon.