Mol: rengeteg nehézség sújtotta az olajcéget, órákon belül kiderül, mekkora profit esett ki év elején – az elemzők már megtették tétjeiket
Péntek hajnalban teszi közzé év eleji eredményszámait a Mol, a hazai olajtársaság a blue chipek közül elsőként fedi fel lapjait, ezzel megkezdődik az első negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon a pesti tőzsdén is. A várakozások szerint a Mol jelentősen gyengébb eredményről számolhat be minden főbb soron, elsősorban a finomítói szegmens gyengélkedése miatt. A Dunai Finomító a tavalyi tűzesetet követően csökkent kapacitással tudott termelni, a felhasznált orosz olaj szállítása pedig január vége óta szünetelt a Barátság kőolajvezetéken. Itthon az elszálló energiaárak miatt ismét hatóságilag rögzítették az üzemanyagárakat.
Az olajtársaságok beszámolóit kiemelt érdeklődés övezi, miután az Irán elleni amerikai–iráni háború február végi kirobbanását követően az olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost lezárta a perzsa állam, ami az energiahordozók árának meredek emelkedését eredményezte.
A Mol az olajiparban leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 695 millió dolláros eredményről számolhat be, ami 17 százalékos visszaesést jelentene a tavalyi első három hónaphoz képest a társaság által közölt elemzői konszenzus alapján.
A CCS üzleti eredmény (EBIT) ezzel párhuzamosan 28 százalékkal zsugorodhatott, miközben az adózott nyereség bő 30 százalékkal 273,5 millió dollárra apadhatott 2026 első három hónapjában.
A finomítás húzhatta le az olajvállalat eredményét
Az üzletágak közül a kutatás-termelés (upstream) eredmény-hozzájárulása lehet a legnagyobb. A szegmenstől 325 millió dollár feletti EBITDA-ra számítanak az elemzők, ami 3 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet a magasabb olajáraknak és a stabil kitermelési volumennek köszönhetően.
A finomítás (downstream) üzletágban – ahol az olajár nem bevételi, hanem költségoldali tényező – 40 százalékos zuhanásra van kilátás a CCS EBITDA tekintetében. A konszenzus 179 millió dolláros tételre számít ezen a soron.
Az elmúlt évek során dinamikusan fejlődő, üzemanyag-kiskereskedelmet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások stabil teljesítményt szállíthat, az EBITDA 4 százalékkal 164 millió dollárra kapaszkodhatott fel az időszak során éves alapon.
A kisebb üzletágak közül a gázszállítás (midstream) a tavalyihoz hasonló, 68 millió dolláros eredménnyel járulhatott hozzá a csoport teljesítményéhez, a körforgásos gazdaságban pedig 44 százalékos EBITDA-ugrás történhetett, igaz, ez még így is csupán 17 millió dollárt jelenthet.
Számos nehézséggel kellett megküzdenie a magyar olajvállalatnak
A Mol idei első negyedévét nehézségek jellemezték a finomítói problémák és a január 27-től hiányzó orosz kőolaj szállítások miatt, a magasabb olaj- és gázárak azonban részben ellensúlyozták az ezekből fakadó hatásokat. A petrolkémiai marzsok gyengültek, a fogyasztói szolgáltatások üzletágat pedig a piaci beavatkozások érintették szerte a régióban, nemcsak Magyarországon
– értékelte az időszakot Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.
Az osztrák bankház várakozása szerint 265,7 milliárd forint CCS EBITDA eredményt termelhetett a magyar társaság az első negyedévben, ez 16 százalékos csökkenést jelentene 2025 elejéhez képest. Ehhez 40 százalékkal apadó, 90 milliárd forint adózott eredmény társulhat.
Az Erste előrejelzése szerint a második negyedév kilátásai kedvezőbbek, mivel a petrolkémiai árrések javulnak, a szénhidrogénárak pedig tovább emelkednek.
Az INA is gyengélkedett, de jókora osztalékot fizet a Molnak
A horvát leányvállalat, az INA múlt héten visszaeső teljesítményről és veszteséges év eleji működésről jelentett. A magyar olajtársaság irányítása alatt álló zágrábi központú társaság
- CCS EBITDA eredménye 16 százalékkal 73,7 millió euróra csökkent, 868,5 millió eurós árbevétele 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
- A tisztított működési eredmény (EBIT) drámaian, 88 százalékkal zsugorodott, és mindössze ötmillió eurót jelentett az időszak során.
- Az adózott eredmény pedig a korábbi 35,4 millió eurós nyereségből 2,3 milliós veszteségbe fordult át.
Az INA tavalyi eredményéből jókora összeghez, több mint 82 millió euróhoz, azaz 32 milliárd forinthoz juthat a Mol osztalék formájában.
A magyar olajtársaság részvényei 2 százalékot estek csütörtök délelőtt, az év eleje óta azonban 40 százalékot ralizott az árfolyam.