Most érkezett a hír: újraindulhat a magyarok és a horvátok közös olaj- és gázmezője, összeállt a Mol az INA-val – megkezdődtek a tárgyalások
Az INA és a Mol csoport képviselői eredményes és konstruktív egyeztetéseket folytattak a Syrian Petroleum Company (SPC) szír olajvállalat magas szintű delegációjával. A háromnapos látogatás középpontjában az INA szíriai olaj- és gázipari tevékenységének újraindítási lehetőségei álltak.
Az év elején az INA és az SPC közös műszaki munkacsoportot hozott létre annak felmérésére, hogy megvalósítható-e az INA szíriai koncesszióiban a működés újraindítása. A csapat azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Mindkét fél konstruktívnak és előremutatónak értékelte a tárgyalásokat, hangsúlyozva közös érdeküket, hogy egy életképes megoldást találjanak a működés újraindítására.
Az INA igazgatóságával találkozó SPC delegációját
- Yousef Qiblawy vezérigazgató vezette,
- vele tartott Zuhair Sawwan fejlesztési és kutatási igazgató,
- valamint Hisam Suleymanelsalih, a gázüzletág igazgatója.
Hétfőn és kedden a delegáció a Mol budapesti, illetve az INA zágrábi központjába látogatott. Továbbá szerdán az INA és az SPC képviselői felkeresték a Gazdasági Minisztériumot Zágrábban, ahol munkamegbeszélést folytattak Ante Susnjar miniszterrel.
A hivatalos program részeként május 5-én a delegáció ellátogatott a horvátországi Krk szigeti LNG-terminálhoz is. A látogatás rávilágított az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálásának, valamint a modern infrastruktúra kiépítésének kulcsfontosságú szerepére a mediterrán energiaközpontban.
A látogatás egyik mérföldköve a közös szakértői csoport május 6-án tartott ülése volt, ahol megvitatták az INA szíriai működésének leállítása óta eltelt időszak infrastruktúrájára és a mezők állapotára vonatkozó átfogó felmérés főbb megállapításait. A csoport meghatározza az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodik a jövőbeni együttműködés stratégiai ütemtervéről.
Elégedettek vagyunk a szíriai féllel folytatott tárgyalások eddigi előrehaladásával, és biztatónak tartjuk azt a konstruktív szellemiséget, amelyben ezek zajlanak. Ugyanakkor a több mint egy évtized után történő visszatérés Szíriába összetett feladat – továbbra is vannak kérdések, amelyeket rendezni kell, beleértve a szabályozási, jogi, kereskedelmi és működési szempontokat is. Elkötelezettek vagyunk, hogy végigvigyük a folyamatot
– nyilatkozta Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.
„A Mol csoport és az INA elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi partnerségeken keresztül tovább erősítse a régiót. Szíria korábban a nemzetközi portfóliónk egyik sarokköve volt: sikeresen felkutattunk és termelésbe állítottuk új szénhidrogén mezőket. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban az olaj- és gáztermelésünk már napi 37,3 ezer hordó olajegyenértéket ért el. Működésünk 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetettünk be az országban, és a beruházások részeként épült meg a Hayan gázmező új gázfeldolgozó üzeme is” – mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója.
