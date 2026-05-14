Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter

Kedvező nemzetközi hangulatban erősödött a BUX-index. A Mol kivételével feljebb kerültek a hazai blue chipek.
Murányi Ernő
2026.05.14, 17:10
Frissítve: 2026.05.14, 17:17

Kedvező jelzések érkeztek csütörtökön a globális piacokra a nemzetközi politikából. Donald Trump amerikai elnök kínai látogatásának kezdetén Washington és Peking láthatóan igyekezett enyhíteni a feszültségeket. Trump a hivatalos fogadás után elismerően nyilatkozott Kína államfőjéről, Hszi Csin-pingről. Hszi viszont hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a két ország közös érdekei fontosabbak, mint a konfliktusok.

Lefordult a Mol, szárnyal az OTP és a Richter / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban nyitottak és az európaiak is pluszban jártak a BUX kicsengetése magasságában. Sőt, a DAX nem kevesebb, mint 1,28 százalékkal erősödött addig a nap folyamán.

A pesti börzén a csütörtöki zárásra a BUX nagyjából 1 százalékkal, 132 423 pontra erősödött.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a  25 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama  2,6 százalékkal,  42 050 forintra lőtt ki, a legnagyobb magyar bank éjfél után teszi ki az első negyedéves gyorsjelentését, illetve a mai napon közölte, hogy meddig lehet idei osztalékkal venni a részvényeit.

 OTP részvény
OTP részvény16:59:12
Árfolyam: 42 060 HUF +1 090 / +2,59 %
Forgalom: 9 606 351 110 HUF
A Mol kurzusa 2,8 százalékkal,  3870 forintra esett. 

Holott a Brent típusú kőolaj jegyzése 0,15 százalékkal, hordónként 105,8 dollárra nőtt a nemzetközi piacon. 

 MOL részvény
MOL részvény16:59:56
Árfolyam: 3 874 HUF -106 / -2,74 %
Forgalom: 3 625 665 460 HUF
A Richter 2 százalékkal, 12 630 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény16:59:52
Árfolyam: 12 520 HUF +140 / +1,12 %
Forgalom: 890 218 150 HUF
A Magyar Telekom pedig 2522 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,7 százalékos emelkedés szerdai záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény16:59:53
Árfolyam: 2 514 HUF +34 / +1,35 %
Forgalom: 3 019 684 024 HUF
A többi részvény közül a gyorsjelentését csütörtökön publikáló Masterplast 4,5 százalékkal, 2800 forintig vágtázott, míg a lapjait szintén ezen a napon kiterítő Waberer's kurzusa 0,2 százalékkal 4680 forintra süllyedt. 

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény16:59:42
Árfolyam: 2 800 HUF +120 / +4,29 %
Forgalom: 37 354 150 HUF
 WABERERS részvény
WABERERS részvény16:50:27
Árfolyam: 4 680 HUF -10 / -0,21 %
Forgalom: 29 308 120 HUF
Az eurót késő délután 357,4 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.

