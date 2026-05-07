Lefordult az OTP, ütötték a Molt

Zárásra mínuszba fordult a BUX. A blue chipek közül főként a Mol és az OTP húzta le az indexet.
Murányi Ernő
2026.05.07, 17:24
Frissítve: 2026.05.07, 17:39

A reggeli emelkedés után lekonyultak csütörtök délutánra a meghatározó európai részvényindexek, holott a Wall Street emelkedéssel nyitott. 

Lefordult az OTP, ütötték a Molt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A legnagyobb mértékben a londoni FTSE 100 veszített értékéből, a pesti börze kicsengetéséig mintegy 1,3 százalékkal lefordulva. 

A brit részvények árfolyama csütörtökön azért csökkent, mert a befektetők óvatosabbak lettek az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét optimista hangot ütött meg – írja az Investing.com.

A BÉT-en a csütörtöki zárásra a BUX nagyjából 0,6 százalékkal, 135 139 pontra gyengült.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 20,5 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama 0,75 százalékkal, 42 440 forintra csökkent, pedig kora délutánig az erős oldalon állt, ám később irányt váltott a papír.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 440 HUF 0 / -0,75 %
Forgalom: 12 293 069 660 HUF
A Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 4152 forintra süllyedt. Hírhedt nehéz fiú szállt rá a magyar olajtársaság szerb olajüzletére.

A Brent kőolaj hordónkénti ára csaknem 4 százalékkal, 97,4 dollárra esett a nemzetközi piacon. 

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 152 HUF 0 / -1,1 %
Forgalom: 2 263 855 628 HUF
A Richter 0,3 százalékkal, 12 950 forintra gyengült.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 950 HUF 0 / -0,31 %
Forgalom: 2 310 847 040 HUF
A Magyar Telekom viszont éves csúcsán, 2550 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől, ami 1,2 százalékos erősödés szerdai záróárához mérten. 

A távközlési részvényeket utoljára csütörtökön lehetett az idei osztalékkal megvenni.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 550 HUF 0 / +1,19 %
Forgalom: 2 791 709 668 HUF
A többi részvény közül a BÉT árfolyama 12 százalékkal, 12 100 forintig vágtázott. 

BET részvény17:20:00
Árfolyam: 12 100 HUF 0 / +12,04 %
Forgalom: 868 400 HUF
A forint fél négyig egyfolytában erősödött, majd azt követően valamit leadott nyereségéből. Az euró árfolyama összességében 0,6 százalékkal, egészen 355,9 forintig csökkent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
