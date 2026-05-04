Mol: megszólalt a nagybank a NIS-üzletről és az alapítványi tulajdonról – ezek húzhatják az olajcég részvényeit
Friss céláremelés érkezett a hét elején a Mol részvényeire. Az Erste az eddigi 2715 forintról 4260 forintra srófolta fel a magyar olajtársaság papírjaira vonatkozó árfolyamvárakozását, az eladási ajánlását pedig tartásra javította.
Az olaj- és gázipari környezet javulása, valamint a tulajdonosi struktúra esetleges átalakítása két kulcsfontosságú tényező, amelyek pozitívan hathatnak a részvényre az osztrák bankház értékelése szerint.
Az új célár ezzel együtt szerény, három százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a következő 12 hónap során.
Az Erste friss célára egyébként így is az optimistábbak közé tartozik. Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos várakozás 3626 forint, ami 12 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A hazai blue chip részvényt követő kilenc befektetési szolgáltató közül öt vételt, három tartást, egy pedig eladást javasol.
Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője úgy gondolja, hogy a jelenlegi gazdasági környezet tovább javítja a Mol eredményeit:
- az olaj- és gázárak emelkedtek,
- a finomítói árrések javultak,
- míg a petrolkémiai termékek előállításán elérhető nyereség kétéves mélypontról indult felfelé a közel-keleti válság következtében.
A Dunai Finomító AV3-as üzemének javítását a társaság várhatóan 2026 októberére fejezi be, és az Erste elemzője arra számít, hogy az új magyar kormány május után eltörli az árplafon szabályozást.
Átláthatóbbá válhat a Mol tulajdonosi köre
A Magyar Péter leendő miniszterelnök vezette új kormány átalakítaná a Mol tulajdonosi szerkezetét, és visszaszerezné a 25 százalékos, korábban állami tulajdonban lévő részvénycsomagot a három most irányító közalapítványtól.
Ez azt jelenti, hogy a Mol is visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványnak adományozott 5,2 százalékos saját részvénycsomagját. Pletser szent ez átláthatóbb tulajdonosi szerkezetet eredményezne, és
a befektetők üdvözölnék, ha a saját részvények visszakerülnének a vállalathoz, hiszen gyakorlatilag ellenérték nélkül adták át őket 2021-ben.
A befektetők a közgyűlésen már jóváhagyott 300 forintos osztalékot kapnák meg, várhatóan a tulajdonosi szerkezet átalakítása után, a legvalószínűbb esetben 2026 harmadik negyedévében.
Mindkét félnek előnyös lenne a Mol-NIS-üzlet
Az Erste a folyamatban lévő NIS-felvásárlást is véleményezte. Bár a tranzakció késik, de a magyar vállalat továbbra is a legesélyesebb vevő a szerb olajtársaságra. Úgy tűnik, hogy Vucsics szerb elnök és az orosz tulajdonosok kevésbé hajlandóak eladni a NIS irányító részesedését a Molnak a magyarországi választási eredmények után, de az Erste elemzője nem lát más hosszú távú megoldást a NIS problémáira, mint hogy a Molnak értékesítsék a szerb vállalat irányító részesedését.
A magyar társaság stabil tulajdonos lenne, és számos szinergia valósulhatna meg a két csoport között. Amennyiben az amerikai szankciók ismét életbe lépnek, úgy a magyar olajcég tűnik az egyetlen komoly jelöltnek a szerb olaj- és gázipari vállalat megvásárlására.
A NIS egyébként aranytojást tojó tyúknak tűnik. Az amerikai szankciók ellenére a szerb vállalat 2,8 milliárd dinár (24 millió euró) adózott eredménnyel zárta az első negyedévet, ami 86 százalékkal több, mint egy éve a pénteken közzétett jelentés alapján.
A Mol részvényei 0,3 százalékkal kerültek feljebb hétfőn délelőtt, az év eleje óta pedig már több mint 40 százalékot ralizott a kurzus.
A magyar olajvállalat péntek hajnalban teszi közzé idei első negyedévére vonatkozó gyorsjelentését.