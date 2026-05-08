Mol: elapadt az orosz olaj, finomítói gondok tetézték a bajt – megszólalt Hernádi Zsolt a drámai összeomlásról, de kellemes meglepetés is történt

A magyar tőzsdei cégek közül elsőként adott számot év eleji teljesítményéről a Mol. A magyar olajtársaságnak számos kihívással kellett megküzdenie, ami meg is látszik a péntek hajnalban közzétett első negyedéves eredményszámokon. A főbb pénzügyi sorok mindegyikén hatalmas visszaesésről és a szakértői várakozásokat is alulmúló számokról jelentett a Mol. A finomítás rendkívül gyengén muzsikált, a többi üzletágban azonban meglepetésre jelentősen növelte teljesítményét a vállalat.

Mol: elapadt az orosz olaj, finomítói gondok tetézték a bajt – megszólalt Hernádi Zsolt

Az iráni háború február végi kirobbanása az olaj- és gázárak felhajtása mellett a globális ellátást is veszélybe sodorta, miközben a Mol által feldolgozott orosz olaj szállítása január végén leállt a Barátság kőolajvezetéken. Mindez akkor érte az olajvállalatot, amikor a tavaly őszi tűzeset során megsérült Dunai Finomítója még nem tudott teljes kapacitáson termelni. A globális energiaválság megfékezése érdekében számos országban hatósági beavatkozás történt az üzemanyagok árképzésébe, további ellenszelet képezve a szektor képviselőinek.

Ebben a mostohább piaci környezetben a Mol legfontosabb eredménymutatója, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal 626 millió dollárra esett vissza 2026 első negyedévében. Az elemzői konszenzus ennél kisebb mértékű, 17 százalékos visszaesésre és 695 millió dolláros eredményre számított ezen a soron.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) éves alapon 58 százalékkal zuhant, a 209 millió dolláros jelentett tétel jócskán elmaradt a 353,7 millió dolláros elemzői várakozástól. Az adózott eredmény ennél is drámaibb mértékű, 69 százalékos zsugorodást mutat, az elkönyvelt 122 millió dollár szintén negatív meglepetés a 273,5 milliós piaci prognózishoz képest.

A finomítás összeomlott, a többi üzletág viszont nehezített pályán is remekelt

Ami az egyes üzletágakat illeti, a tavalyinál lényegesen gyengébb eredmény mögött a finomítás (downstream) teljesítményének meredek zuhanása áll, miközben a többi szegmens növekedni tudott és a vártnál is erősebb EBITDA-t szállított.