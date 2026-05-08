Nyilvános a lista: ekkora jutalmat kapott Hernádi Zsolt a Moltól – Csányi Sándor bankvezér sokkal jobban járt
Részvényekkel jutalmazta csúcsvezetőit a Mol 2025-ös gazdasági éve után. Az olajtársaság részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerének keretében az igazgatóság tagjai összesen 196 800 darab Mol-papírhoz jutottak, ezek összértéke 817,1 millió forint.
A részvénycsomagon az olajvállalat igazgatóságának tíz tagja osztozik, egy kivételével egyenlő arányban. Az OTP elnöki tisztét betöltő Csányi Sándor munkáját ugyanis – aki a Mol igazgatóságának alelnöke is egyben – 24 ezer darab részvénnyel honorálták.
A bankvezér 99,6 millió forinttal gazdagodott ezáltal.
A Mol élén álló Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató tevékenységét 19 200 részvénnyel ismerték el, ennek piaci értéke 79,7 millió forint.
Hernádihoz hasonlóan ugyanekkora pakettel gyarapodott az igazgatóság nyolc másik tagja is, név szerint
- Molnár József vezérigazgató,
- Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes,
- Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató,
- valamint Talal Al Awfi,
- Járai Zsigmond,
- Parragh László,
- Anthony Radev
- és Martin Roman igazgatósági tagok is.
A részvényjuttatásra azt követően került sor, hogy a magyar olajvállalat péntek hajnalban közzétette idei első negyedéves jelentését, melyben a piaci várakozásokat is jócskán alulmúló, gyenge eredményszámokat közölt, főként a finomítói üzletág összeomlása miatt.
Gyengén muzsikált év elején a Mol
A Mol legfontosabb eredménymutatója, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal 626 millió dollárra esett vissza. A CCS üzemi eredmény (EBIT) éves alapon 58 százalékkal 209 millió dollárra zuhant, az adózott eredmény pedig ennél is drámaibb mértékben 69 százalékkal 122 millió dollárra zsugorodott.
A vezetőség a mostoha külső körülmények mellett gyengén induló év ellenére teljesíthetőnek tekinti a 2026-os célkitűzéseket. Ennek megfelelően a Mol
- 3 milliárd dollár CCS EBITDA-eredményt szállíthat,
- tisztított üzemi eredménye pedig 1,5 milliárd dollárra futhat be.
- Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollár juthat 2026-ban,
- miközben az átlagos napi kitermelési volumen 95–97 ezer hordó között lehet.
A Mol részvényei 3 százalékos eséssel reagáltak a visszaeső eredményszámokra, ez péntek délutánra 0,4 százalékos mínusszá szelídült. Idén több mint 40 százalékot ralizott a kurzus.