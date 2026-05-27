Új információkat közölt a Mol a tiszaújvárosi robbanásról: elhárult a balesetveszély – kiderült, mikor termelhet ismét az megsérült üzem

Elháult a balesetveszély a tiszaújvárosi vegyi gyárban előző héten keletkezett robbanást követően. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra a Mol üzeme. Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal.
VG
2026.05.27, 11:56

Új információkat közölt a Mol a múlt pénteki, tiszaújvárosi robbanás következtében megsérült vegyipari üzemének helyreállításáról. A közvetlen balesetveszély elhárult, ám a termelés csak több hónap múlva indulhat újra az Olefin-1 üzemben.

Több hónap múlva indulhat újra a termelés a Mol tiszaújvárosi robbanás során megsérült vegyipari üzemében / Fotó: MOL

Befejeződött a Mol tiszaújvárosi poliolüzemében a május 22-i robbanásban megsérült Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van – tájékoztatott szerda délelőtti közleményéban a magyar olajvállalat.

A helyreállítás előkészítse az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítja a társaság.

A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően pontosabb képet kapunk arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem

 – hangsúlyozza a Mol közleménye.

A balesetben megsérült munkavállalók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal. 

A robbanás során egy ember életét vesztette, további kilenc pedig megsérült.

Erste: több száz millió dolláros kár keletkezhet a Molnál

Az Erste múlt heti gyrselemzésében úgy becsülte, hogy a a jelenlegi erős marzsok mellett a baleset az éves profitot a helyreállítás idejétől függően mintegy 100–150 millió dollárral csökkentheti, miközben a közvetlen károk is elérhetik a 100 millió dollárt, amelynek legalább egy részét szintén fedezheti a biztosítás.

Ezzel együtt úgy vélekedtek, hogy bár összességében súlyos incidensről van szó, a Mol részvényeinek valós értékére csak korlátozott hatással lesz a tiszaújvárosi baleset.

Kapitány István döbbenetes helyszíni videót közölt a tiszaújvárosi Mol-üzem felrobbanásáról: Hernádi Zsolt végig ott állt mellette – „Mikor volt utoljára felújítva?"

Megrázó részletek derültek ki a tiszaújvárosi robbanásról: a detonáció ereje több épület nyílászáróit is kiszakította. Kapitány István szerint minden körülményt kivizsgálnak.

