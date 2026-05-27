Új információkat közölt a Mol a tiszaújvárosi robbanásról: elhárult a balesetveszély – kiderült, mikor termelhet ismét az megsérült üzem

Új információkat közölt a Mol a múlt pénteki, tiszaújvárosi robbanás következtében megsérült vegyipari üzemének helyreállításáról. A közvetlen balesetveszély elhárult, ám a termelés csak több hónap múlva indulhat újra az Olefin-1 üzemben.

Befejeződött a Mol tiszaújvárosi poliolüzemében a május 22-i robbanásban megsérült Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van – tájékoztatott szerda délelőtti közleményéban a magyar olajvállalat.

A helyreállítás előkészítse az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítja a társaság.

A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően pontosabb képet kapunk arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem

– hangsúlyozza a Mol közleménye.

A balesetben megsérült munkavállalók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat.