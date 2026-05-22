Mol: dollárszázmilliókra rúghat a kár, a biztosítás segíthet – kimondták az elemzők, mi lesz a részvénnyel a tiszaújvárosi robbanás után
A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett péntek reggeli robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette.
A péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt. A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadulnak az olajrészvénytől.
Ez a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.
A brókerház úgy véli, a biztosítás bizonyára fedezi a kapcsolódó költségek jelentős részét, beleértve a működési kiesés egy részét is.
A Mol egy másik, 290 ezer tonna kapacitás olefinüzemet (Olefin-2) is működtet a TVK-nál, valamint egy évi 230 ezer tonna feldolgozására alkalmas üzemet a Slovnaftnál, így a termelés várhatóan nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet.
Több száz millió dolláros kár keletkezhet a Molnál
Bár a Mol petrolkémiai üzletága 2026 első negyedévében veszteséges volt, az iráni konfliktus kezdete óta a marzsok jelentősen javultak, körülbelül 200 euróról 600 euróra emelkedtek tonnánként. Az Erste gyorsbecslésében úgy számol, hogy
a jelenlegi erős marzsok mellett a baleset az éves profitot a helyreállítás idejétől függően mintegy 100–150 millió dollárral csökkentheti, miközben a közvetlen károk is elérhetik a 100 millió dollárt, amelynek legalább egy részét szintén fedezheti a biztosítás.
Ezzel együtt úgy vélekednek, hogy bár összességében súlyos incidensről van szó, a Mol részvényeinek valós értékére csak korlátozott hatással lesz a tiszaújvárosi baleset.
A Mol részvényei a mai esés dacára 30 százalékot emelkedtek az év eleje óta.