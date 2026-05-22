Mol: dollárszázmilliókra rúghat a kár, a biztosítás segíthet – kimondták az elemzők, mi lesz a részvénnyel a tiszaújvárosi robbanás után

A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett péntek reggeli robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette.

Százmillió dolláros kárt okozhatott a tiszaújvárosi robbanás a Molnak / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt. A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadulnak az olajrészvénytől.

Ez a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.