Tiszaújvárosi robbanás: azonnal a mélybe rántották a Mol részvényeit – a pesti tőzsdét is megrázta a tragédia
Azonnal reagáltak a befektetők a Mol tiszaújvárosi üzemében pénteken keletkezett robbanásra. Az olajvállalat papírjai 3,1 százalékot estek ajnálatos módon halálos áldozatot is követelő incidenst követően a pesti tőzsdén péntek délelőtt. A tiszaújvárosi robbanás a BUX indexet is mínuszba rántotta.
A Mol paprjai ezzel napon belül közel négy százalékot estek, a nyitást követően ugyananis még felfelé vette az irányt a kurzus.
Az olajtársaság a BUX indexet is lehúzza, a közel egy százalékos reggeli emelkedést teljesen lenullázta a váratlan esemény, noha az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miatt alapvetően kedvező a hangulat a tőkepiacokon. A kereskedés első óráját követően 0,2 százalékos mínusznál jár a Budapesti értéktőzsde első számú részvénykosara.
Ugyan közvetlenül nem érintettek, de a többi blue chip közül az OTP és a Richter is alább adott emelkedéséből a rendkívüli délelőtti eseményeket követően. Az első számú bankpapír másfél százalékos erősödése szűk fél százalékra apadt, és a gyógyszergyártó társaság pedig ralija pedig másfél százalékos emelkedéssé szelidül. A Magyar Telekom papírjai továbbra is 0,7 százalékos mínusznál járnak.
A Tiszaújvárosi Krónika arról ír, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. A balesetben azonban egy ember életét veszítette.
A Mol nem sokkal 10 óra előtt hivatalos közleményt adott ki, melyben azt írják, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.