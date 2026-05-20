Deviza
EUR/HUF361,01 -0,18% USD/HUF311,14 -0,16% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF393,86 -0,32% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF68,98 -0,36% CZK/HUF14,85 -0,12% EUR/HUF361,01 -0,18% USD/HUF311,14 -0,16% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF393,86 -0,32% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF68,98 -0,36% CZK/HUF14,85 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 166,52 -0,46% MTELEKOM2 616 -1,45% MOL4 000 -1,5% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 300 -0,65% OPUS310,5 +3,22% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 202,74 -0,76% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 823,55 +0,44% BUX131 166,52 -0,46% MTELEKOM2 616 -1,45% MOL4 000 -1,5% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 300 -0,65% OPUS310,5 +3,22% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 202,74 -0,76% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 823,55 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
Hormuzi-szoros
napelem
tőzsde
befektetés

Pont a sanghaji tőzsdén nem lehetett megjátszani a kínai napelemboomot

Duplázódott tavasszal a kínai napelemalkatrész-export, mégis szenvednek a sanghaji tőzsde zöldrészvényei. Peking dömpingkínálata kétszerese a globális keresletnek, miközben Európa is attól tart, hogy az orosz gázfüggést felválthatja a kínai alkatrészfüggés. Ebben a légkörben elképesztő tőzsdei ralit produkálnak a kritikus napelemalkatrészek európai gyártói.
Faragó József
2026.05.20, 12:28
Frissítve: 2026.05.20, 13:14

A Hormuzi-szorosra és az olajpiacra fókuszálnak a tőzsdék, ám az energiaínség újra ráirányította a tőzsdei figyelmet a megújulókra. A feltörekvő országokban napelem-forradalmat hozott az iráni háború. Bár a szektort régóta fojtogatja a kínai gyártók dominanciája, de az elszabadult olajárak nyomán újra fellendült a napelempiac. Nem könnyű a tőzsdén megjátszani a napelemboomot. 

napelem megújuló energia napenergia naperőmű akkumulátor
Nem könnyű lekereskedni a napelem-forradalmat / Fotó: Shutterstock

Forradalom zajlik a napelemek piacán

Kína napelemalkatrész-exportja idén februártól márciusig megduplázódott,

elérve a rekordszintű, 68 gigawatt kapacitást. A keresletet a megelőző vásárlások vezérelték, mert a piac áremelkedéssel kalkulált: áprilistól ugyanis a kínai gyártók már nem kaphatnak adó-visszatérítést. Olyan energiaválságtól sújtott országok növelik jelentősen a napenergia-beruházásokat, mint 

  • Malajzia, 
  • India, 
  • Etiópia, 
  • Nigéria.

Nigéria kínai napelemimportja márciusban 519 százalékkal nőtt februárhoz képest. 

Hasonló a fellendülés, mint amit 2022-ben láthattunk az ukrajnai háború által kiváltott energiaválság idején. Az ukrajnai háború előtt Pakisztánban a napenergia részesedése 3 százalékos volt a villamosenergia-termelésen belül, ami néhány év alatt 32 százalékra bővült. Az ugrásszerű növekedést nem a protekcionista politika eredményezte, hanem 

pakisztáni fogyasztók és kisvállalkozások százezreinek döntése, hogy a drága dízelgenerátorok helyett napelemeket szerelnek a tetőkre. 

Oly rohamos volt az átállás, hogy a pakisztáni hagyományos energiaszolgáltatók azóta is túlkapacitásokkal küzdenek.

Kína havi napenergia-exportja kapacitás szerint
Kína kétszer annyi alkatrészt gyárt, mint a globális kereslet

Raliznak a kritikus alkatrészek európai gyártói

Nem könnyű megjátszani a napelem-forradalmat a tőzsdén 

– figyelmeztet a The Wall Street Journal „Azt beszélik” rovata. 

Szenvednek a kínai napenergia-óriások részvényei: 

  • a sanghaji tőzsdén jegyzett Longi Green Energy idén 18 százalékot esett,
  • a Trina Solar, szintén Sanghajban idén alig másfél százalékot kapaszkodott,
  • a JinkoSolar New York-i tőzsdén jegyzett letéti jegye (ADR) idén 15 százalékot csúszott.

Növekvő veszteségeket jelentettek az idei első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest.

Az a gond, hogy 

Kína kétszer annyi napelemelemalkatrészt termel, mint amennyire a világnak szüksége van.

A túlkínálat lenyomta az árakat:

  • ösztönözve a technológia terjedését, 
  • de tönkretéve a nyereséget.

Egyetlen ország sem versenyezhet árban Kína napelemes cégeivel. De 

Európának is komoly dilemmát okoz, hogy az orosz gázfüggést kínai alkatrészfüggésre cserélje.  

A hónap elején közölte az Európai Unió: nem finanszíroz többé olyan napenergia-projekteket, amelyek kínai invertereket használnak. Aggodalmat kelt, hogy a távolból irányítható, kritikus alkatrésznek számító inverterek sebezhetővé teszik az energiarendszert.

Jól jártak, akik a német invertergyártó SMA Solar Technology részvényeibe fetettek, amely idén bő 72 százalékot emelkedett, míg az egyéves teljesítménye közel 180 százalékos plusz.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu