Pont a sanghaji tőzsdén nem lehetett megjátszani a kínai napelemboomot

A Hormuzi-szorosra és az olajpiacra fókuszálnak a tőzsdék, ám az energiaínség újra ráirányította a tőzsdei figyelmet a megújulókra. A feltörekvő országokban napelem-forradalmat hozott az iráni háború. Bár a szektort régóta fojtogatja a kínai gyártók dominanciája, de az elszabadult olajárak nyomán újra fellendült a napelempiac. Nem könnyű a tőzsdén megjátszani a napelemboomot.

Forradalom zajlik a napelemek piacán

Kína napelemalkatrész-exportja idén februártól márciusig megduplázódott,

elérve a rekordszintű, 68 gigawatt kapacitást. A keresletet a megelőző vásárlások vezérelték, mert a piac áremelkedéssel kalkulált: áprilistól ugyanis a kínai gyártók már nem kaphatnak adó-visszatérítést. Olyan energiaválságtól sújtott országok növelik jelentősen a napenergia-beruházásokat, mint

Malajzia,

India,

Etiópia,

Nigéria.

Nigéria kínai napelemimportja márciusban 519 százalékkal nőtt februárhoz képest.

Hasonló a fellendülés, mint amit 2022-ben láthattunk az ukrajnai háború által kiváltott energiaválság idején. Az ukrajnai háború előtt Pakisztánban a napenergia részesedése 3 százalékos volt a villamosenergia-termelésen belül, ami néhány év alatt 32 százalékra bővült. Az ugrásszerű növekedést nem a protekcionista politika eredményezte, hanem

pakisztáni fogyasztók és kisvállalkozások százezreinek döntése, hogy a drága dízelgenerátorok helyett napelemeket szerelnek a tetőkre.

Oly rohamos volt az átállás, hogy a pakisztáni hagyományos energiaszolgáltatók azóta is túlkapacitásokkal küzdenek.

Kína kétszer annyi alkatrészt gyárt, mint a globális kereslet

Raliznak a kritikus alkatrészek európai gyártói

Nem könnyű megjátszani a napelem-forradalmat a tőzsdén

– figyelmeztet a The Wall Street Journal „Azt beszélik” rovata.

Szenvednek a kínai napenergia-óriások részvényei:

a sanghaji tőzsdén jegyzett Longi Green Energy idén 18 százalékot esett,

a Trina Solar, szintén Sanghajban idén alig másfél százalékot kapaszkodott,

a JinkoSolar New York-i tőzsdén jegyzett letéti jegye (ADR) idén 15 százalékot csúszott.

Növekvő veszteségeket jelentettek az idei első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest.