Hatalmas meglepetés a német autóiparból, fellélegezhetnek a magyar munkavállalók is

Miután tavaly jelentős átszervezést hajtott végre, a Magyarországon több gyárat is üzemeltető Continental német autóipari beszállító cég újra bizalommal tekinthet a jövőbe, hiszen a frankfurti tőzsde szerdai zárását követően publikált első negyedéves gyorsjelentése magáért beszél.

Megugrott a német autóipari beszállító nyeresége

A korrigált üzemi eredmény az előző év azonos időszakában elért 492 millió euróról 522 millió euróra javult, míg az üzemi árrés 10,7 százalékról 11,9 százalékra emelkedett.

A nettó nyereség növekedése még lendületesebb volt. Míg tavaly ilyenkor mindössze 68 millió euróra rúgott, idén az év első három hónapjában elérte a 200 milliót.

S mindezt a vállalat úgy érte el, hogy a bevételei 10,4 százalékkal, 4,4 milliárd euróra csökkentek. A forgalom visszaesésében persze jelentős szerepet játszottak a negatív árfolyamhatások, jelesül az euró erősödése, főként a dollárral szemben. Enélkül éves bázison mindössze 1 százalékkal lett volna karcsúbb az árbevétel.

Nagyot javult ellenben a szabad cash flow termelés, az előző évi 216 millió eurós mínuszból 35 millió eurós többletbe fordult át.

Működési szempontból jól kezdtük az évet. Az előző év azonos időszakához mérten mind a gumiabroncs-, mind a ContiTech-üzletágban növeltük jövedelmezőségünket

– kommentálta a gyorsjelentést Christian Kötz vezérigazgató.

Mindennek nyomán a feszült gazdasági helyzet és az iráni konfliktus dacára a vállalat megerősítette éves előrejelzését.

Eszerint idén a bevételek 17,3 és 18,9 millió euró között alakulhatnak, a korrigált üzemi árrés pedig várhatóan 11–12,5 százalék közé emelkedik.

A Continental részvényei csütörtök délelőtt több mint 3 százalékkal, 70 euróra drágultak. Év eleje óta pedig 3 százalékos pluszt halmoztak fel, amit kiváltképp az elmúlt egy hónap közel 13,5 százalékos ralija hozott össze.

A UBS szerint a legjobb választás

Az árfolyam most már az LSEG elemzői konszenzus 72,33 eurós célára közelébe került, ám számos elemző nem reagált még a vártnál jobb negyedéves eredményekre.