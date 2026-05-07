Continental

Hatalmas meglepetés a német autóiparból, fellélegezhetnek a magyar munkavállalók is

Jól sikerült a beszállító cég átszervezése. A német autógyártók gyengélkedése ellenére az első negyedévben meglepően jó gyorsjelentést tett le az asztalra a hazánkban is működő Continental autóipari beszállító cég.
Murányi Ernő
2026.05.07, 12:01
Frissítve: 2026.05.07, 12:18

Miután tavaly jelentős átszervezést hajtott végre, a Magyarországon több gyárat is üzemeltető Continental német autóipari beszállító cég újra bizalommal tekinthet a jövőbe, hiszen a frankfurti tőzsde szerdai zárását követően publikált első negyedéves gyorsjelentése magáért beszél.

Hatalmas meglepetés a  német autóiparból, kitett magáért a Continental / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Megugrott a német autóipari beszállító nyeresége

A korrigált üzemi eredmény az előző év azonos időszakában elért 492 millió euróról 522 millió euróra javult, míg az üzemi árrés 10,7 százalékról 11,9 százalékra emelkedett. 

A nettó nyereség növekedése még lendületesebb volt. Míg tavaly ilyenkor mindössze 68 millió euróra rúgott, idén az év első három hónapjában elérte a 200 milliót. 

S mindezt a vállalat úgy érte el, hogy a bevételei 10,4 százalékkal, 4,4 milliárd euróra csökkentek. A forgalom visszaesésében persze jelentős szerepet játszottak a negatív árfolyamhatások, jelesül az euró erősödése, főként a dollárral szemben. Enélkül éves bázison mindössze 1 százalékkal lett volna karcsúbb az árbevétel. 

Nagyot javult ellenben a szabad cash flow termelés, az előző évi 216 millió eurós mínuszból 35 millió eurós többletbe fordult át.

Működési szempontból jól kezdtük az évet. Az előző év azonos időszakához mérten mind a gumiabroncs-, mind a ContiTech-üzletágban növeltük jövedelmezőségünket 

– kommentálta a gyorsjelentést Christian Kötz vezérigazgató.

Mindennek nyomán a feszült gazdasági helyzet és az iráni konfliktus dacára a vállalat megerősítette éves előrejelzését. 

Eszerint idén a bevételek 17,3 és 18,9 millió euró között alakulhatnak, a korrigált üzemi árrés pedig várhatóan 11–12,5 százalék közé emelkedik.

A Continental részvényei csütörtök délelőtt több mint 3 százalékkal, 70 euróra drágultak. Év eleje óta pedig 3 százalékos pluszt halmoztak fel, amit kiváltképp az elmúlt egy hónap közel 13,5 százalékos ralija hozott össze.

 

A UBS szerint a legjobb választás

Az árfolyam most már az LSEG elemzői konszenzus 72,33 eurós célára közelébe került, ám számos elemző nem reagált még a vártnál jobb negyedéves eredményekre. 

Az egyes elemzői értékelések nem állnak olyan távol egymástól, a legtöbb becslés 68 és 75 euró közé esik.

A svájci UBS bank viszont 90 eurós fair értéket állapított meg a részvényre, s a Stellantis mellett top picknek, azaz a legjobb választásnak tartja a Continental papírját az autóiparban.

A globális autóipari beszállító Continental három üzletágban tevékenykedik. 

  • A gumiabroncs-divízió személygépkocsik, teherautók és speciális járművek gumiabroncsainak gyártását és értékesítését végzi, 
  • az autóipari szegmens vezetéstámogató rendszereket, infotainment megoldásokat és elektronikus vezérlőegységeket fejleszt és gyárt. 
  • Végül a ContiTech műanyag- és gumitermékeket gyárt az ipar és a mobilitási szektor számára. 

A nyereség idei megugrása javarészt a gumiabroncs-divíziónak, illetve a ContiTech-üzletágnak köszönhető.

Az ügyfelek között európai, észak-amerikai és ázsiai autógyártók találhatók. 

A cég nagyot profitál a járművek villamosításából és működésük digitalizációjából.

A Continental az úgynevezett DACH-régió (Németország, Ausztria és Svájc) egyik legnagyobb munkaadója, de Magyarországon is több gyárat üzemeltet és több ezer embernek ad munkát, bár idén makói és váci gyárát eladta.

A vállalat a 2025-ös üzleti év után részvényenként 2,70 euró osztalékot fizetett szerdán a tavalyi 2,50 euró után.

A Continental autóipari üzletágából tavaly kivált és szeptember óta önállóan működő vállalat a frankfurti tőzsdére is bevezetett Aumovio, amely elektronikus vezérlőegységeket, kijelzőket és infotainment rendszereket gyárt. Az Aumovio – korábban a Continental Automotive üzletága – Magyarországon két fő helyszínen, Budapesten és Veszprémben üzemeltet gyárakat és fejlesztőközpontokat.

 

 

