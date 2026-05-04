Lefelé csúsznak a német autórészvények Trump hatalmas pofonja után – mi lesz az Audival, a BMW-vel és a Mercedes-szel?
Viszonylag visszafogottan reagáltak a német autógyártók részvényei hétfő délelőtt a Donald Trump amerikai elnök által a közösségi oldalán május elsején bejelentett vámemelési tervre, amely a jelenlegi 15 százalékról 25 százalékra emelné az EU-ból származó autókra és autóalkatrészekre kivetett vámot.
Visszafogottan reagáltak a német autórészvények
- A Volkswagen részvényárfolyama késő délelőtt csaknem 1,7 százalékkal, 85 euró alá,
- a BMW-é 2 százalékkal, 76,4 euróra,
- a Mercedes-Benzé 2,1 százalékkal, 48,5 euróra,
- a Daimler Trucké 0,7 százalékkal, 42,6 euróra,
- míg a Porschéé 1,9 százalékkal, 40,5 euróra csökkent.
Holott a potenciális tarifaemelés súlyosan érintené a német óriásokat, köztük a hazánkban is jelenlévő gyártókat, a Mercedest, a BMW-tés az Audit is.
Az EU-ból származó új autókra kivetett amerikai vámok megemelése mintegy 2,5 milliárd eurós többlet terhet ró a németországi autógyártásra, s ebben még nincsen benne a más EU-országokban gyártott, s onnan az Egyesült Államokba exportált német autók megugró vámterhe. Mivel a többi uniós autógyártó Egyesült Államokba irányuló exportja elhanyagolható, Trump új vámfenyegetései egy Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők
– mondta a Der Aktioner tőzsdei hírportálnak Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő.
Noha a BMW-nek, a Mercedes-Benznek és a Volkswagennek is vannak gyárai az Egyesült Államokban, mindazonáltal mindhárom gyártó Európából induló amerikai exportja is jelentős.
Tavaly a német autógyártók 409 000 Németországban gyártott, új autót exportáltak az Egyesült Államokba. Azaz 60 000 eurós átlagárral számolva az autóexport értéke 24,5 milliárd eurót tett ki. A jelenlegi 15 százalékos vám mellett ez 3,61 milliárd eurós vámterhet jelentett, ám ha Trump - a fenyegetésének megfelelően - hétfőtől valóban 25 százalékra emeli a vámot, ez évi 6,14 milliárd euróra nő
– tette hozzá Dudenhöffer, a németországi CAR Institute munkatársa.
A vámok terhét persze nem teljes egészében az autógyártók viselnék. Nyilvánvalóan megpróbálják majd áthárítani egy részüket áremelések révén az amerikai vásárlókra. Az azonban, hogy ez mennyire működik, a versenytől, valamint az amerikai vásárlók fizetési hajlandóságától függ.
„Képletesen szólva, a vámtarifa megemelésével Trump bünteti a német autóipari munkásokat, és mesterségesen növeli a német autógyártók amerikai exportáltköltségeit, s ezzel együtt Németország versenyhátrányát is” – hangsúlyozta Dudenhöffer.
Ki hol gyártja az autóit?
A vámkérdés ugyanakkor nem teljesen új keletű, talán ezért is visszafogott a bejelentés német autórészvényekre gyakorolt hatása. A három nagy autóholding helyzete ráadásul különbözik is egymástól.
A BMW és a Mercedes a SUV-ok nagy részét amerikai üzemeiben gyártja, ezért ezek értékesítése vámmentes. A Volkswagen csoporthoz tartozó Audinak és Porschének ezzel szemben nincsenek tengerentúli gyárai. A vámemelés hatására ezért valószínűleg a két vállalat fokozza gyártóbázisok létrehozásására irányuló erőfeszítéseit.
Dudenhöffer amúgy nincsen egyedül feltételezésével, amely szerint Trump akciója kifejezetten Németország ellen irányul.
Bernd Lange német európai parlamenti képviselő is úgy véli, az amerikai elnök a vámemeléssel - amellyel egyidejűleg, azaz szintén múlt pénteken 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását is bejelentette - Friedrich Merz német kancellárt kívánta büntetni, mert az bírálta az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos álláspontját. A lépés azonban a politikus szerint valószínűleg sértené a tavaly nyáron megkötött EU-USA kereskedelmi megállapodást - nyilatkozta a képviselő az Euronewsnak.
A Politico viszont arról ír, hogy a két fél között feszültségek támadtak a tavaly júliusban a skóciai Turnberry golfpályán megkötött vámmegállapodás végrehajtása nyomán. Az Egyesült Államok amiatt panaszkodott, hogy az EU-ban milyen sokáig tart a vámok csökkentése, míg Európa azon háborodott fel, hogy számos acélt és alumíniumot tartalmazó termékre magasabb tarifát szabnak ki az amerikaiak, mint a minden európai termékre és szolgáltatásra kikötött 15 százalékos vám.
Az amerikai panaszok kapcsán az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy a blokk „a szokásos jogalkotási gyakorlattal összhangban” hajtja végre a Turnberry-megállapodást, és folyamatosan teljes körűen tájékoztatja az amerikai kormányzatot.
A bizottság ettől függetlenül mérlegeli Trump bejelentését, és nyitva tartja lehetséges opcióit a válaszadásra, amennyiben valóban megemelik az amerikai vámokat - emelte ki a szóvivő.