Itt a fordulat a bajba jutott dán sikercégnél? A tabletta húzhatja ki a Novo Nordiskot a gödörből

A súlycsökkentő szerek versenyében a dán cég új erőre kaphat. A Novo Nordisk elsőként dobott piacra súlycsökkentő tablettát, de már a nyakában lohol az Eli Lilly is.
K. B. G.
2026.05.06, 13:19
Frissítve: 2026.05.06, 13:26

Bejött a Novo Nordisknak a súlycsökkentő Wegovy tabletta formájú kiszerelése, így a dán gyógyszergyártó a vártnál jobb eredményekről és a korábbinál kedvezőbb kilátásokról számolhatott be szerdán.

A tabletta megfordította a Novo Nordisk szerencséjét / Fotó: Oleschwander / Shutterstock

Jobbak a vártnál a Novo Nordisk eredményei, de a háborúban továbbra is az Eli Lilly áll nyerésre

A súlycsökkentő szerek piacán az Eli Lillyvel szemben lemaradni látszó Novo Nordisk kiigazított működési eredménye 32,86 milliárd dán koronát tett ki, szemben a 28,74 milliárd koronás elemzői várakozásokkal. A Wegovy tabletta sikerét az is segítette, hogy az első negyedévben ez volt az egyetlen súlycsökkentő tabletta az amerikai piacon, de április elején az Eli Lilly készítménye, a Foundayo is elnyerte a hatóságok engedélyét.

A Reuters összefoglalója szerint Mike Doustdar, a Novo Nordisk vezérigazgatója ugyanakkor azt mondta az eredmények ismertetésekor, hogy egyelőre nem érzik a versenytárs készítményének hatását. 

A tablettát az első negyedévben 1,3 millió ember számára írták fel, ami azóta kétmillióra nőtt.

A tablettából befolyt 2,26 milliárd koronás bevétel közel duplája volt a várakozásoknak, ám a cég valódi fordulatához kevés, hiszen az összes bevétel 70,06 milliárd korona volt. Ugyanakkor a súlycsökkentő injekciós változatának a Novo Nordisk kénytelen volt csökkenteni az árát, ami belemart a cég hasznának.

A Novo Nordisk az eredmények közzétételekor javította idei előrejelzését is, már nem 5-13, hanem csak 4-12 százalékos csökkenésre számít a bevételek és a működési nyereség terén. A nagy versenytárs Eli Lilly azonban ennél nagyobb mértékben javította várakozásait a múlt héten. A dán gyógyszergyártó egyébként az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és más országok felé is benyújtotta kérelmét a tabletta formátumú készítmény engedélyezésére.

Az utóbbi hónapokban lefelé szánkázó árfolyamon is változtatott, a Novo Nordisk részvényei több mint 5 százalékot erősödtek szerdán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
