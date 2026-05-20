Az Nvidia nem tud leállni a profithalmozással, piaci dominanciája már félelmetes méreteket ölt

Minden téren felülmúlta az elemzői várakozásokat a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata. Az Nvidia csipgyártó nem állt le a rekordhalmozással sem, 2027-es üzleti évének első, április 26-án zárt negyedévében 81,6 milliárd dolláros bevételt ért el, ez az előző negyedévit 20 százalékkal, az egy évvel korábbit viszont 85 százalékkal haladta meg. A londoni tőzsdecsoport, az LSEG 78,9 milliárd dolláros elemzői konszenzusa is ez alatt maradt.

Összehasonlításképpen: az Nvidia három hónap alatt megtermeli a Uruguay, Litvánia vagy Ghána teljes éves GDP-jét. Az adatközpontokból származó bevétel 75,2 milliárd dollár volt, szemben a piac által várt 72,8 milliárddal. Ez is rekord.

Az Nvidia előrejelzése nem dobogtatta meg a befektetők szívét

A piac által leginkább várt adat a folyó negyedére vonatkozó bevételi előrejelzés volt, annak alapján tudják ugyanis megítélni, mennyire stabil dinamikájú a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások futtatásához elengedhetetlenül szükséges nagy teljesítményű csipek iránti kereslet.

Ezeket ugyanis jelenleg nagy tételben csak az Nvidia tudja szállítani, s ezt a piaci előnyét szemrebbenés nélkül ki is használja. Nos, a friss negyedéves bevételi terv 91 milliárd dollárról szól, ettől lefelé és felfelé is 2 százalékkal térhetnek el. Alapesetben 11,5 százalékos lehet a negyedéves bővülés, ami a most regisztrált 20 százalékos pluszhoz képest nem túl acélos, viszont a 86,6 milliárd dolláros elemzői konszenzust felülmúlja.

Az Nvidia ezzel párhuzamosan egy gigantikus, 80 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is meghirdetett

– időkorlát nélkül –, hogy a befektetők kedvében járjon és a részvényárfolyamot is karbantartsa. Ami az Nvidia nyereségtermelő képességét illeti, az a fellegekben jár, bruttó haszonkulcsa egy év alatt 61 százalékról 75 százalékra javult, adózott nyeresége pedig brutális értéket, 45,5 milliárd dollárt mutat, ami 139 százalékos bővülés éves összehasonlításban.

Mindez azonban nem hatotta meg a befektetőket, a New York-i tőzsdezárás követően publikált gyorsjelentésre stagnálással reagált a piac, amely Jensen Huang vezérigazgató személyes véleményére kíváncsi, amit majd az elemzői tájékoztatón fejt ki.