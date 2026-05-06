Deviza
EUR/HUF359,32 -0,54% USD/HUF305,72 -0,86% GBP/HUF416,15 -0,54% CHF/HUF392,31 -0,59% PLN/HUF84,87 -0,28% RON/HUF68,3 -0,97% CZK/HUF14,77 -0,34% EUR/HUF359,32 -0,54% USD/HUF305,72 -0,86% GBP/HUF416,15 -0,54% CHF/HUF392,31 -0,59% PLN/HUF84,87 -0,28% RON/HUF68,3 -0,97% CZK/HUF14,77 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 653,95 +0,53% MTELEKOM2 518 +1,59% MOL4 188 -3,01% OTP43 360 +1,82% RICHTER12 890 +0,39% OPUS332,5 +0,9% ANY7 500 +2,27% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS4 650 +5,16% BUMIX9 205,51 +1,6% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 809,8 +2,12% BUX136 653,95 +0,53% MTELEKOM2 518 +1,59% MOL4 188 -3,01% OTP43 360 +1,82% RICHTER12 890 +0,39% OPUS332,5 +0,9% ANY7 500 +2,27% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS4 650 +5,16% BUMIX9 205,51 +1,6% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 809,8 +2,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Az olajpiac már a békét árazza: 100 dollár alatt a Brent, közel lehet a megállapodás

A tárgyalásokon közvetítő Pakisztán is megerősítette a közelgő megállapodásról szóló híreket. Az olajárak kőként zuhannak.
K. B. G.
2026.05.06, 13:40
Frissítve: 2026.05.06, 13:51

Hatalmasat zuhant az olajár szerdán, miután közelgő amerikai–iráni megállapodásról röppentek fel a hírek. Bár a sajtóban megjelent információk alapján csupán egy, az iráni háború lezárásáról szóló egyoldalas szándéknyilatkozat aláírásáról van szó, ami fokozatosan nyitná újra a Hormuzi-szorost, miközben a megegyezés részleteit 30 napig tárgyalják, a piaci reakciók rendkívül hevesek voltak.

olajárak
Az olajárak már a békét árazzák / Fotó: Pavel Mikheyev

100 dollár alatt az olajár

Az iráni háború közelgő végének hírére a Brent jegyzése 100 dollár alá süllyedt, míg a WTI hordónkénti ára még a 90 dolláros határt is átlépte, ami mind a két esetben bőven 10 százalék fölötti esést jelent, noha a küszöbönálló megállapodásról már többször esett szó korábban, mindenféle eredmény nélkül.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt a térség országai több mint napi tízmillió hordóval voltak kénytelenek csökkenteti termelésüket, aminek helyreállítása időigényes, a kulcsfontosságú átjáró megnyitása után is sokáig tart, amíg visszaáll a megszokott rendjébe a forgalom. Ugyanakkor 

az Egyesült Arab Emírségek kilépése az OPEC-ből és annak kiterjesztett változatából, az OPEC+-ból, és az OPEC+ háború alatt is folytatódó, akkor inkább csak szimbolikus kvótaemelései középtávon segíthetnek betölteni az eddig kiesett termelés okozta hiányt, ami több mint 500 millió hordóra rúg.

Az olajárak esését az is továbbhajtotta, hogy a Reuters írása szerint a háború lezárását célzó szándéknyilatkozat közeledését a tárgyalásokon közvetítőként jelen lévő Pakisztán is megerősítette. A háború eddigi egyetlen béketárgyalásának is Pakisztán adott otthont a múlt hónapban, ugyanakkor a szándéknyilatkozatban szereplő könnyítések a későbbi tárgyalások sikerétől is függenek, így annak elfogadása nem jelenti automatikusan a forgalom újraindulását a Hormuzi-szoroson.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu