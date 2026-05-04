Azonnal ugrik az olajár az amerikai hadihajó elleni iráni támadásra

Miután Donald Trump segítséget ígért a Perzsa-öbölben rekedt tankerek távozásához, iráni rakéták találtak el egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosban. Az olajár azonnal ugrott.
K. B. G.
2026.05.04, 12:40
Frissítve: 2026.05.04, 12:56

Azonnal ugrottak az olajárak, miután Irán közölte, hogy megállított egy, a Hormuzi-szoros felé tartó amerikai hadihajót, amire több rakétát is kilőttek. A lépés azután következik, hogy a hétvégén Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy az amerikai haditengerészet kíséret biztosításával segíti a Hormuzi-szoroson belül rekedt, semleges országokhoz köthető hajók áthaladását a kulcsfontosságú átjárón.

Azonnal ugrott az olajár a harcok kiújulására / Fotó: Shutterstock

Irán szerint el is találták az amerikai hadihajót, az olajár is ugrik

Az iráni Farsz hírügynökség szerint az amerikai hadihajót két rakéta is eltalálta , így az visszafordult. A Brent olajár hordónként 110 dollár közeli szintről szinte azonnal 115 dollár közelébe ugrott, ahogy a piac reményei az átjáró megnyitására szertefoszlottak. Ugyanakkor a kezdeti ugrás után az olajárak némileg enyhültek.

A Reuters beszámolója szerint az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának közleménye a szervezet élén álló Ali Abdullahot idézi, aki felidézte, hogy többször jelezték: a Hormuzi-szoros biztonsága az ő kezükben van és a biztonságos áthaladáshoz a fegyveres erőkkel kell koordinálni. 

Külföldi fegyveres erők, különösen az amerikai hadsereg hajóit pedig meg fogják támadni, ha megközelítik a szorost.

Az olajpiac feszülten figyeli a fejleményeket, hiszen a Hormuzi-szoroson keresztül áramlik a globális olajkínálat mintegy ötöde békeidőben, és bár a forgalom egy részét sikerült átirányítani, ez csak a kieső mennyiség mérséklésére képes, ám annak kiváltására nem. Az olajfinomítók a kényszerszünet elkerülése érdekében korlátozták kapacitásaikat is, ami a feldolgozott termékek, például a kerozin piacán okoz egyre sürgetőbb hiányt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
