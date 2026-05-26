Vezetői válság sújtja az olajóriást: „komoly aggályok merültek fel" – váratlanul és gyorsan kénytelen távozni az elnök
Öt százalék feletti árfolyamzuhanással reagált a BP részvényárfolyama a brit olajóriás elnökének váratlan menesztésére. Albert Manifoldnak alig néhány hónapos hivatali idő után kell távoznia a vállalat igazgatóságának keddi döntése értelmében, miután „súlyos aggályok merültek fel a vállalatirányítási normákkal, a felügyelettel és a magatartással” kapcsolatban.
Az újabb csúcsvezető idő előtti távozásával tovább tart a BP vezetőségét sújtó zűrzavaros időszak, amelyben három év alatt három vezérigazgató váltotta egymást a társaság élén. Már Manifold elődje is egy aktivista befektető nyomására távozott.
Az olajóriás irányváltását nehezíti a vezetői válság
A vezetői válság ráadásul éppen akkor sújtja a brit olajóriást, amikor a vállalat éppen stabilizálódni kíván, hogy megfordítsa az évek óta tartó gyenge teljesítményt, miközben ismét az alaptevékenységét adó olaj- és gázüzletágára összpontosít.
Az igazgatóság meglepetten és csalódottan vette tudomásul azokat a vezetési mulasztásokat és magatartási problémákat, amelyeket elfogadhatatlannak tart, és határozott lépéseket tett
– nyilatkozta Amanda Blanc, a BP független vezető igazgatója a vállalat honlapján közzétett nyilatkozatában.
A társaság további részleteket nem közölt a cégvezető felmentését eredményező körülményekről.
A korábban építőipari területen vezetői tapasztalatokat szerzett Manifold tavaly év végén csatlakozott az olajtársasághoz, és azonnal meghatározó szerepet vállalt a befektetők bizalmának visszaszerzésére tett erőfeszítésekben.
A most távozó elnök a sikertelen zöldberuházások gyors felfüggesztését és a fosszilis energiahordozókba történő befektetések növelését ösztönözte, és a BP portfóliójának átvilágítását is felügyelte a gyengén teljesítő eszközök kiszűrése érdekében.
Gyorsan váltják egymást a vezetők a BP élén
Első nagy lépése az volt, hogy érkezését követően még tavaly hirtelen menesztette Murray Auchincloss vezérigazgatót. Őt az olajóriások első női vezérigazgatója, Meg O’Neill váltotta, aki egyúttal a BP történetének első külsős vezérigazgatója is, mivel az ausztrál Woodside Energy Group Ltd.-től került a londoni székhelyű vállalathoz.
Auchincloss elődjét, Bernard Looney-t még 2023 szeptemberében kényszerítette lemondásra a BP igazgatótanácsa, miután kiderült, hogy eltitkolta viszonyát több beosztottjával.
A BP sokáig alulteljesítette versenytársait, ami miatt a társaság aktivista befektetője, az Elliott Investment Management változtatásra kényszerítette a vezetőséget. Ennek a fő szegmensnek számító olaj- és gázipart ismételt fókuszba állító stratégia kidolgozása és elfogadása lett az eredménye. Távozásának híre előtt a befektetők üdvözölték a Manifold által végrehajtott irányváltást, a BP részvényei pedig lehagyták több rivális teljesítményét is, miközben az idei első negyedéves eredmény is felülmúlta a várakozásokat.
Manifold áprilisi újraválasztását ezzel együtt hangos tiltakozás kísérte az áprilisi közgyűlésen, amit az váltott ki, hogy a vállalat elutasította, hogy klímával kapcsolatos határozati javaslatot terjesszenek a részvényesek elé.
Az igazgatóság Ian Tylert nevezte ki ideiglenes elnöknek, aki a közleményben kijelentette, hogy a BP vezetése továbbra is „mélyen hisz a kijelölt stratégiai irányban”, és „nagyon jó benyomást tett rá Meg O’Neill, mióta vezérigazgatóként csatlakozott a vállalathoz”.