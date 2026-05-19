Legyőzte Elon Muskot az OpenAI, de a cégvezetés szavahihetősége súlyos sebeket kapott

A Telsa-vezér keresetét az esküdtszék azért utasította el, mert Musk túl sokat várt annak beadásával. Az OpenAI rég várt tőzsdei bevezetése elől újabb akadály hárult el, ám sérült a cégvezetés hitelessége.
K. B. G.
2026.05.19, 15:47

Győzelmet aratott Elon Musk ellen az OpenAI a bíróságon, miután az esküdtszék a mesterséges intelligencia stratup számára kedvező döntést hozott, ám a vállalat nem úszta meg sértetlenül a nagy figyelmet kapó ügyet.

A mesterséges intelligencia jövője szempontjából is kulcsfontosságú volt az OpenAI és Musk pere / Fotó: Manuel Orbegozo / REUTERS

Musk túl sokat várt, így mindegy, hogy az OpenAI ártatlan-e

Az esküdtszék ugyanis nem azt mondta ki, hogy az eredetileg az egész emberiség javára létrehozott OpenAI nem szegte meg a szerződését a Tesla-vezérrel, csupán azt állapította meg, hogy Musk túl sokáig várt az eljárás megindításával. Ráadásul 

a tárgyalás során több vallomás is kétségbe vonta a cég élén álló Sam Altman szavahihetőségét is. 

A cégvezetőt az akkor még nonprofit OpenAI igazgatótanácsa 2023 végén szintén azért távolította el rövid időre, mert úgy vélték, hogy nem teljesen őszinte.

Musk azt ígérte, hogy fellebbez a döntés ellen és megismételte vádjait, ami szerint Altman és Greg Brockman, az OpenAI elnöke csak a saját vagyonának a gyarapítására használta a startupot. Az elévülési idő lejárta azonban az ügyben eljáró bíró, Yvonne Gonzalez Rogers szerint ténykérdés, így a milliárdosnak nem lesz könnyű dolga a folytatásban.

Elhárult az akadály, tőzsdére léphet az OpenAI

A döntés mindenesetre a Reuters összefoglalója szerint megnyithatja az utat a mesterséges intelligencia startup tőzsdei bevezetése előtt, ami mindenképp siker a tőkeéhes OpenAI számára.

Musk a per során azzal vádolta Altmant és Brockmant, hogy manipulatív módon vették rá, hogy fektessen 38 millió dollárt a startupba, ami akkoriban még nonprofit szervezetként működött, majd a háta mögött hozták létre a hozzá kapcsolódó for-profit részleget.  A 2015-ben Altman, Musk és Brockman által alapított szervezet igazgatótanácsából Musk 2018-ban távozott és a for-profit vállalkozást egy évvel később hozták létre, még a non-profit ernyője alatt. Egyebek mellett a Microsoft és mások befektetései is ide érkeztek később.

A szoftvercég mint bűnsegéd került az ügybe és a cég egyik vezetője vallomásában arról beszélt, hogy 

a Microsoft több mint 100 milliárd dollárt áldozott az együttműködésre. 

A vállalat így üdvözölte az esküdtszék döntését.

Időközben Musk is indított mesterséges intelligencia céget, az xAI-t, mely ma a szintén tőzsdére készülő SpaceX része és az OpenAI versenytársa. Azonban a Musk által 2024-ben indított eljárás túl kései az esküdtszék döntése szerint. A milliárdos azonban így is okozott némi hitelességi károkat az OpenAI-nak, bár a tárgyalás során saját szavahihetősége is megkérdőjeleződött.

