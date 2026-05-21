Lefaragnak az állampapírok kamatából – most érdemes máshol is nézelődni: két kézzel szórják az osztalékot a magyar cégek
A magyar kockázati felár mérséklődésével párhuzamosan a héten csökkennek a legkedveltebb lakossági magyar állampapírok kamatai is. A pesti tőzsdén eközben továbbra is elérhetőek az államkötvényekkel versenyképes, sőt, akár utóbbiak kamatát meghaladó osztalékot fizető vállalati részvények is.
A tőzsdei befektetés magasabb kockázatait vállalni képes befektetőknek így érdemes lehet a magas osztalékhozamú hazai papírok között is szétnézniük, különösen, hogy az állampapírokkal szemben a részvényesi juttatásokra nem kell egy évet várniuk a tulajdonosoknak, a tavalyi eredményből fizetendő osztalékot ugyanis néhány héten, de legrosszabb esetben is pár hónapon belül megkaphatják az időben beszállók.
Ugyan a Magyar Telekomról és a Graphisoft Park részvényeiről már levágták a 6, illetve 10 százalék közüli hozamot jelentő osztalékszelvényt, a BUX index tagjai között akad még vonzó osztalékkal kecsegtető papír.
Simán lenyomja a magyarok kedvenc állampapírjának új kamatát a Mol-osztalék
Mind közül a legnagyvonalúbb ajánlatot a Mol tette le az asztalra, amely a 2025-ös eredményéből részvényenként 300 forintot oszt vissza. Ez 7,4 százalékos kifizetési arányt jelent az árfolyamra vetítve. A közalapítványi tulajdonosok körüli vita miatt az olajtársaság a harmadik negyedévre halasztotta az osztalék kifizetését. A Mol osztalékhozama ezzel jócskán meghaladja a Fix Magyar Állampapír pénteken érkező legújabb, 2031/Q3 sorozatának 6,5 százalékos kamatát.
A pesti tőzsde legmegbízhatóbb osztalékfizetői közé tartozó ANY Biztonsági Nyomda idén sem okoz csalódást, nyereségének több mint 80 százalékát szétosztja a tulajdonosok között. A közgyűlés által jóváhagyott, 503 forintos kifizetés 6,5 százalékos hozamot jelent, az összeget július közepén utalja majd a befektetők számlájára a nyomdatársaság.
A kuriózumok közé tartozik a régiós kereskedelmi célú ingatlanpiacon terjeszkedő Shopper Park Plus, amely kifejezetten magas, 6,6 százalékos osztalékkal kecsegteti a tőzsdézőket. A csavar, hogy ezt ráadásul nem forintban, hanem euróban kínálja, ami még vonzóbbá teheti a papírt. A kifizetés időpontja ugyanakkor egyelőre nem ismert.
A geotermikus energián alapuló közműcég, a PannErgy papírjai jelenleg közel 6 százalékos hozammal forognak, a kifizetés ugyanakkor itt még meglehetősen távoli, ráadásul két részletben érkezik majd a juttatás.
A magasabb kifizetők közé tartozik idén az Opus és a Richter is, melyek papírjai 5, illetve 5,3 százalékos hozamot kínálnak a jelenlegi részvényárfolyamon. A gyógyszergyártó június 11-én, a holding hat nappal később indítja a kifizetést, a szelvényvágás napját ugyanakkor még egyik társaság sem közölte.
Az OTP és a BIF osztalékára ácsingózóknak nem árt sietniük
A legnagyobb piaci értékű magyar tőzsdecég, az OTP ugyan elsősorban nem az osztalékáért kedvelt a befektetők körében, a június 1-jén érkező juttatásért utoljára még szerdán, azaz tegnap bejelentkezhettek a tőzsdézők, 2,8 százalékos hozamért.
A BUX indexen is van élet, a kisebb vállalatok között is akad még egy-két említésre méltó ajánlat.
A budapesti ingatlanportfóliót menedzselő, Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó BIF 18 forintot fizet minden törzsrészvény után, ami tekintélyes, 6,3 százalékos hozamot kínál. Az OTP-hez hasonlóan nem árt ugyanakkor gyorsan dönteni, osztalékért utoljára ma (csütörtökön) vásárolható a papír, az összeg folyósítása pedig június másodikán indul.
A Naturland Holding törzsrészvényenkénti, valamivel 94 forint feletti kifizetése 3,3 százalékos hozamot jelent, és május 28-ig lehet bejelentkezni rá a június 9-i kifizetés érdekében.