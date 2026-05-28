Mesés osztalékról csúszhat le, aki most tétovázik: euróban fizet vastagon a magyar cég – már nem sokáig lehet bejelentkezni rá

Bőkezű részvényesi juttatásra jelentkezhetnek be a Shopper Park Plus részvényeibe fektetők május 29-ig. Az ingatlanos társaság június 11-én fizeti ki a magas eurós osztalékot, a részvény azonban nem csak emiatt lehet vonzó.
K. T.
2026.05.28, 10:20
Frissítve: 2026.05.28, 10:40

Közzétette osztalékfizetési menetrendjét a Shopper Park Plus, amely a pesti tőzsde azon kevés vállalata közé tartozik, melyek részvényeit euróban jegyzik, így a részvényesi juttatást is a közös európai pénzben fizetik ki.

Euróban érkezik a Shopper Park Plus osztaléka / Fotó: Vémi Zoltán

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság közgyűlése 22,35 millió euró osztalék kifizetését hagyta jóvá, amiből egy részvényre 92 eurócent jut. Ez a jelenlegi árfolyam mellett 6,3 százalékos hozamot kínál a befektetőknek. 

A héten lehet utoljára beszállni a magas eurós osztalékért

Az SPP osztaléka ezzel a legbőkezőbbek közé tartozik a magyar tőzsdei cégek közül, ráadásul az új, lefaragott kamatozású magyar állampapírokkal is felveszi a versenyt.

Akik részesülni szeretnének az idei év egyik legizgalmasabb hazai osztaléksztorijából, nem árt sietniük, a társaság ugyanis június 11-én már meg is kezdi a juttatás átutalását. A társaság a szerdai tőzsdezárást követően közzétett bejelentéséből pedig az is kiderül, hogy az osztalékfizetés fordulónapja június 2., amiből az is következik, hogy osztalékért legkésőbb május 29-én, azaz pénteken lehet megvásárolni a részvényt a Budapesti Értéktőzsdén.

A régiós kereskedelmi célú ingatlanpiacon terjeszkedő társaság nemcsak a bőséges osztalék, hanem az ígéretes árfolyamkilátások miatt is felkeltheti a befektetők érdeklődését.

Az Erste Bank az előző héten emelte meg az SPP részvényeire vonatkozó célárát, egyéves távlaton 17,2 euróra várva a jelenleg 14,5 eurónál járó kurzust.

Ez 28,6 százalékos felértékelődési lehetőség, a bankház ezért vételt javasol.

Erősen indította az évet a Shopper Park Plus

Az optimista várakozást a vállalat első negyedéves eredményszámai is megalapozzák, az SPP ugyanis közel másfélszeresére növelte nyereségét 2026 első három hónapja során. 

Bérleti bevételei 43 százalékkal, 10 millió euróra nőttek éves alapon, elsősorban a Lengyelországban és Szlovákiában újonnan konszolidált ingatlanoknak köszönhetően, míg Magyarországon és Csehországban kisebb növekedés volt látható. Az átértékelési eredmény több mint duplájára, 27,3 millió euróra emelkedett, főként a lengyel portfólió 22,9 millió eurós  hozzájárulásának köszönhetően. Az adózott eredmény pedig 27,9 millió euróra ugrott az egy évvel korábbi 10,5 millió euróról.

További akvizíciók támogathatják az árfolyam-emelkedést

A Shopper Park Plus új pénzügyi iránymutatást jelentett be a következő évekre, beleértve konkrét akvizíciós terveket Lengyelországban és Csehországban, amelyeket az Erste is beépített az előrejelzésébe. A társaság egy másik, korai fázisú projektjét viszont egyelőre nem vette figyelembe az elemzés. A vállalat célja három további (két lengyelországi és egy csehországi) eszköz megszerzése,

  • összesen 42 440 négyzetméter bérbe adható területtel, 
  • átlagosan 8,5 százalékos hozammal 
  • és várhatóan 49 millió eurós vételárral.  

Az új iránymutatás a 2026 és 2030 közötti időszakban körülbelül 50 százalékos EPS-növekedést vetít előre.

