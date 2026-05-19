Másfél hónapig még osztalékszelvénnyel forog a pesti parkett egyik kedvence

Július 15-én kezdi az osztalékfizetést az ANY Biztonsági Nyomda. Utoljára július 6-án forog osztalékszelvénnyel, s részvényenként 503 forintot fizet. A mostani árszinten 6,5 százalékos az osztalékhozam. Április vége óta nagyjából az osztalék mértékével emelkedett a kurzus. Ma reggel a részvény bő 4 százalékot esett. Az este közzétett időközi vezetőségi beszámoló szerint stabil első negyedévet zártak, de az árbevételt egyszeri tétel torzította. A Concorde ma 7650 forintra emelte a célárat, de a piac már túllépett ezen a mostani 7850 forintos árazással.

Még mindig vonzó az osztalékhozam / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az osztalékfizetés rendje

Ma, tőzsdenyitás előtt tette közzé az osztalékfizetés rendjét az ANY Biztonsági Nyomda. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2026. április 15-én megtartott évi rendes közgyűlés döntése alapján a tavalyi év után részvényenként 503 forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2026. július 15.

Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek az értékpapírszámláján 2026. július 8-án nyilvántartanak ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-törzsrészvényt.

A részvény utoljára július 6-án forog osztalékszelvénnyel.

Stabil első negyedévet zártak

Tegnap, piaczárás után közölték az első negyedéves időközi vezetőségi beszámolót.

Az ANY idei első negyedéves nettó árbevétele 17,2 milliárd forint.

A stratégiai termékkategóriák közül:

a biztonsági termékek, megoldások forgalma 9,5 milliárd forint,

a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás kategória 4,1 milliárd forint,

a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 2,8 milliárd forint.

A stratégiai termékkategóriák aránya a teljes árbevételen belül 95 százalék volt a tárgyidőszakban. Az export 44 százalékot képviselt.

Az árbevétel csökkenését azzal magyarázták,

hogy a megelőző év azonos időszakában a társaság egy jelentős projekthez (az angolai biometrikusútlevél-kibocsátó rendszerhez) kapcsolódó árbevételt számolt el, ami az idei első negyedévben már nem jelentkezett hasonló mértékben.

Az egyszeri tételektől megtisztított bázishoz képest ugyanakkor kismértékű árbevétel-növekedés látszik, amely jól mutatja a társaság erős alaptevékenységét, stabil működését

– olvasható a beszámolóban.

A konszolidált EBITDA 4.503 millió forint. Az EBITDA-margin először érte el a 26 százalékot.

A konszolidált üzemi eredmény 3.793 millió forint.

A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 2.680 millió forint.

Így 187 forint az egy részvényre jutó eredmény (EPS)

az első negyedévben.