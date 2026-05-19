ANY Biztonsági Nyomda

Másfél hónapig még osztalékszelvénnyel forog a pesti parkett egyik kedvence

Július 15-én kezdi az osztalékfizetést az ANY Biztonsági Nyomda. A hozam most 6,5 százalékos. Utoljára július 6-án forog osztalékszelvénnyel a papír. Az időközi vezetőségi beszámoló szerint stabil első negyedévet zártak. A Concorde célárat emelt, de a piac már az új célon is túllépett.
Faragó József
2026.05.19, 10:41
Frissítve: 2026.05.19, 11:19

Július 15-én kezdi az osztalékfizetést az ANY Biztonsági Nyomda. Utoljára július 6-án forog osztalékszelvénnyel, s részvényenként 503 forintot fizet. A mostani árszinten 6,5 százalékos az osztalékhozam. Április vége óta nagyjából az osztalék mértékével emelkedett a kurzus. Ma reggel a részvény bő 4 százalékot esett. Az este közzétett időközi vezetőségi beszámoló szerint stabil első negyedévet zártak, de az árbevételt egyszeri tétel torzította. A Concorde ma 7650 forintra emelte a célárat, de a piac már túllépett ezen a mostani 7850 forintos árazással. 

Még mindig vonzó az osztalékhozam / Fotó:  Móricz-Sabján Simon

Az osztalékfizetés rendje

Ma, tőzsdenyitás előtt tette közzé az osztalékfizetés rendjét az ANY Biztonsági Nyomda. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2026. április 15-én megtartott évi rendes közgyűlés döntése alapján a tavalyi év után részvényenként 503 forint bruttó osztalékot fizet.  

  • Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2026. július 15. 
  • Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek az értékpapírszámláján 2026. július 8-án nyilvántartanak ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-törzsrészvényt. 
  • A részvény utoljára július 6-án forog osztalékszelvénnyel.

Stabil első negyedévet zártak

Tegnap, piaczárás után közölték az első negyedéves időközi vezetőségi beszámolót.

 Az ANY idei első negyedéves nettó árbevétele 17,2 milliárd forint. 

A stratégiai termékkategóriák közül:

  • a biztonsági termékek, megoldások forgalma 9,5 milliárd forint,
  • a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás kategória 4,1 milliárd forint,
  • a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 2,8 milliárd forint.

A stratégiai termékkategóriák aránya a teljes árbevételen belül 95 százalék volt a tárgyidőszakban. Az export 44 százalékot képviselt. 

Az árbevétel csökkenését azzal magyarázták,

hogy a megelőző év azonos időszakában a társaság egy jelentős projekthez (az angolai biometrikusútlevél-kibocsátó rendszerhez) kapcsolódó árbevételt számolt el, ami az idei első negyedévben már nem jelentkezett hasonló mértékben. 

Az egyszeri tételektől megtisztított bázishoz képest ugyanakkor kismértékű árbevétel-növekedés látszik, amely jól mutatja a társaság erős alaptevékenységét, stabil működését 

– olvasható a beszámolóban.

  • A konszolidált EBITDA 4.503 millió forint. Az EBITDA-margin először érte el a 26 százalékot. 
  • A konszolidált üzemi eredmény 3.793 millió forint. 
  • A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 2.680 millió forint.

Így 187 forint az egy részvényre jutó eredmény (EPS)

az első negyedévben.

 ANY részvény
11:02:45
Árfolyam: 7 890 HUF -130 / -1,65 %
Forgalom: 89 508 690 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Concorde: céláremelés – semleges ajánlással 

A korábbi 

6725 forintról 7650 forintra emelte a célárat

a Concorde 12 havi horizonton. Az intézményi ajánlás: semleges.

A kurzus ma előbb 7700 forintig esett, majd 7850 forint körül mozgott. Vagyis a piac már túllépett a célon.

Az idei évben az EPS 10 százalékos növekedésével és részvényenként 517 forintos eredménnyel

számol a Concorde.  

Továbbra is konzervatív előrejelzéseket készítenek, és 85 százalékos kifizetési rátát prognosztizálnak. Így jövőre 453 forintos osztalék adódna részvényenként, de a Nyomdának van tere a kifizetés növelésére, hogy fenntartsa a megszokott osztalékot. Tavaly 464 forintot fizettek.

