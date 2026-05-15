Miért szakad az OTP? Az elemzők megmondják

Nem ingatta meg az elemzőket a hajnali gyorsjelentés. A többség továbbra is vételre ajánlja a bankpapírt. Ennek ellenére szakad az OTP.
VG
2026.05.15, 11:44
Frissítve: 2026.05.15, 12:29

Bő 2 százalékot esett az OTP, már délelőtt közel négymilliárdos forgalommal. Sorra érkeznek az elemzői reakciók a hajnalban közzétett gyorsjelentésre. A bank idei első negyedévi bevételei összhangban voltak az előzetes elemzői várakozásokkal.

Fókuszban az OTP

A Morgan Stanley elemzői szerint, 

akik felülsúlyozásra ajánlják a részvényt, a működési költségek a vártnál gyorsabban emelkedtek:

  • a magasabb bérek, 
  • az informatikai kiadások, 
  • valamint a marketingköltségek miatt.

Ugyanakkor az összbevétel nagyjából megfelelt az előrejelzéseknek. A hitelnövekedés és a kamatbevételek továbbra is erősek maradtak, de a díjbevételek csalódást okoztak. 
A menedzsment változatlanul hagyta az egész éves kilátásait, és a rövid távú piaci reakciók valószínűsíthető visszafogottsága ellenére is további üzleti növekedésre számít.

A Citi elemzője, Simon Nellis,

aki vételre ajánlja a papírt, úgy látja:

az orosz kötvényekhez kötött céltartalékok feloldása után csökkentek a hitelveszteség-ráfordítások, ami segített a profitnövekedésben.

A főbb üzleti trendek vegyesek voltak: 

  • a hitelezési és kamatbevételek erősek maradtak, 
  • de a díjbevételek gyengültek,
  • s a működési költségek emelkedtek a magasabb IT-, marketing- és bérköltségek miatt.
    A bank változatlanul hagyta az egész éves kilátásait, a vezetőség a szabályozás és az Oroszországgal kapcsolatos kockázatok nyomása ellenére is folyamatos hitelnövekedésre és stabil jövedelmezőségre utal.
A Concorde elemzője, Bukta Gábor kiemelte:

a nyereség valamivel jobb a vártnál, amit az erős kamatbevételek és az elemzők által vártnál jóval alacsonyabb hitelveszteség-ráfordítások segítettek.
Az erős teljesítmény mozgatórugói:

  • Magyarország, 
  • Bulgária 
  • és Üzbegisztán voltak.

Míg az oroszországi nyereség csökkent, de még mindig jelentős részét tette ki a bevételnek.

A Concorde fenntartja vételi ajánlását,

s növelte a részvénybe vetett bizalmat, amit

  • az erős jövedelmezőség, 
  • a hónap végén esedékes osztalékfizetés 
  • és a tervezett részvény-visszavásárlási program is támogat.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők közül:

  • 11 elemző vételre ajánlja az OTP-részvényt.
  • 5 elemző tartást javasol.
  • 2 elemző pedig az eladás mellett érvel.
     

