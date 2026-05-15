Miért szakad az OTP? Az elemzők megmondják

Bő 2 százalékot esett az OTP, már délelőtt közel négymilliárdos forgalommal. Sorra érkeznek az elemzői reakciók a hajnalban közzétett gyorsjelentésre. A bank idei első negyedévi bevételei összhangban voltak az előzetes elemzői várakozásokkal.

Fókuszban az OTP

A Morgan Stanley elemzői szerint,

akik felülsúlyozásra ajánlják a részvényt, a működési költségek a vártnál gyorsabban emelkedtek:

a magasabb bérek,

az informatikai kiadások,

valamint a marketingköltségek miatt.

Ugyanakkor az összbevétel nagyjából megfelelt az előrejelzéseknek. A hitelnövekedés és a kamatbevételek továbbra is erősek maradtak, de a díjbevételek csalódást okoztak.

A menedzsment változatlanul hagyta az egész éves kilátásait, és a rövid távú piaci reakciók valószínűsíthető visszafogottsága ellenére is további üzleti növekedésre számít.

A Citi elemzője, Simon Nellis,

aki vételre ajánlja a papírt, úgy látja:

az orosz kötvényekhez kötött céltartalékok feloldása után csökkentek a hitelveszteség-ráfordítások, ami segített a profitnövekedésben.

A főbb üzleti trendek vegyesek voltak: