Deviza
EUR/HUF356,63 -0,07% USD/HUF306,47 -0,09% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,62 -0,23% PLN/HUF84,22 -0,14% RON/HUF68,15 -0,01% CZK/HUF14,7 -0,09% EUR/HUF356,63 -0,07% USD/HUF306,47 -0,09% GBP/HUF413,05 -0,21% CHF/HUF390,62 -0,23% PLN/HUF84,22 -0,14% RON/HUF68,15 -0,01% CZK/HUF14,7 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 599,95 +0,67% MTELEKOM2 594 -1,08% MOL3 850 +0,57% OTP40 500 +1,73% RICHTER11 920 -0,67% OPUS316 +1,27% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS4 650 +0,65% BUMIX9 152 -0,25% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 880,28 +1,25% BUX130 599,95 +0,67% MTELEKOM2 594 -1,08% MOL3 850 +0,57% OTP40 500 +1,73% RICHTER11 920 -0,67% OPUS316 +1,27% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149 -0,34% WABERERS4 650 +0,65% BUMIX9 152 -0,25% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 880,28 +1,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
elemzői konszenzus

OTP Bank: céláremelés érkezett az alvégről, feljebb húzták a konszenzust is

Nagyot emelt egy eddigi pesszimista. A francia-német elemzőház új célára 6 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz az OTP-részvények pénteki záróárához mérten.
Murányi Ernő
2026.05.26, 09:35
Frissítve: 2026.05.26, 10:45

Újabb céláremelés érkezett az OTP Bank részvényeire - közölte kedden kora reggel az Equilor Befektetési Zrt.

Subotica,,Serbia,-,July,1,,2018:,Otp,Bank,(otp,Banka)
OTP Bank: újabb céláremelés érkezett / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Ezúttal a francia-német ODDO BHF elemzőház döntött úgy, hogy az eddigi, 12 havi előre tekintő célárfolyam már elavult és túlságosan alacsony, ezért 35 000 forintról 42 200 forintra emelte a lécet. Az ajánlásuk viszont továbbra is semleges, holott a legnagyobb magyar bank részvényeinek 39 800 forintos pénteki záróárához mérten az új célárfolyam is 6 százalékos felértékelődési prémiumot tartalmaz.

Tagadhatatlan persze, hogy az ODDO ajánlása még mindig az LSEG (London Stock Exchange Group; londoni tőzsdecsoport) elemzői konszenzus átlaga, illetve mediánértéke alatti, mivel az OTP esetében kedden reggel az előbbi 42 771 forint, az utóbbi pedig 42 700 forint. 

Ráadásul az OTP-t követő elemzők nagy többsége vételre javasolja a részvényt, lévén hárman erős vételre, öten vételre tartják, miközben öten tartanák, s egyetlen elemző adná el.

Az ODDO BHF eddigi célára amúgy a legalacsonyabbak közül való volt, bár három elemző még mindig ennél is kevesebbre tartja az OTP részvényeit. A legszigorúbb ítész 34 050 forintos célárat határozott meg. A francia-német brókercég mindenesetre elmozdult az alvégről, s az átalagot ez éppúgy emeli, mintha a legoptimistább elemző emelné még magasabbra a célárat.

Apropó, optimisták, jelenleg egy magát meg nem nevező elemző 52 500 forintos célára a legmagasabb az LSEG elemzői konszenzusát alkotó vélemények közül, de szorosan ott van a nyomában a Concorde értékpapír 51 100 forintos, illetve a HSBC kereken 50 000 forintos ajánlása is.

A pálmát mindazonáltal a brit Autonomous Research vinné el 54 184 célárfolyamával, ám ez a cég nem vesz részt az LSEG elemzői konszenzusának a kialakításában. Véleménye ugyanakkor éppolyan fontos, mint a többi elemzőé.

 OTP részvény
OTP részvény11:07:22
Árfolyam: 40 500 HUF +700 / +1,73 %
Forgalom: 3 503 190 240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei egyébként a tőzsdenyitást követő első 20 percben 1,5 százalékkal, 40 400 forintra drágultak.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu