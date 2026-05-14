OTP: csökkenő nyereség, talányos akvizíció - pénteken jelent a legnagyobb magyar bank

Az OTP pénteki első negyedéves gyorsjelentésére készülve megnéztük, hogy a bank oldalára feltöltött elemzői konszenzus szerint az idei teljes évben kevesebb mint 4 százalékkal – 1146 milliárdról 1189 milliárd forintra – nőhet a nettó profit. Mi ennek a visszafogottságnak az oka?

A legfontosabb ok a forint felértékelődése. Az OTP nyereségének nagyjából háromnegyed részét a külföldi leánybankok termelik meg hazai devizáikban, tehát a rengeteget erősödő magyar fizetőeszköz miatt forintban számolva a nyereség nagy része idén jóval kevesebbet érhet majd, mint például egy évvel korábban. Ez a hatás azonban csak a második negyedévtől jelentkezik.

Akvizícióra készül az OTP

Az elemzők szerint a ROE, tehát a tőkearányos megtérülés az előző évi 21,6 százalékról ebben az évben 20,7 százalékra csökken. Ez miért következhet be?

Főként azért, mert az OTP-nél nagyon magas a likviditás és az ideálisnál jóval alacsonyabb a tőkeáttétel. Természetesen ez nem véletlen, hiszen amint a menedzsment közölte, egy nagy akvizícióra készülnek, bár a részletekkel még adós a cégvezetés. Lassan két éve várja már a piac, hogy hol és melyik bank felvásárlását tervezi a legnagyobb magyar pénzintézet.

Kazahsztánról szólnak a piaci pletykák, amit gyakorlatilag szinte nyílt titoknak lehet tekinteni, ám ezt még nem erősítették meg.

Mindenesetre, ha megvalósul végre az akvizíció, akkor ideális szintre nő a tőkeáttétel, s javulhat a ROE is.

Mi lehet az extraprofitadó sorsa a választások eredményére tekintettel?

Magyar Péter kormányfő korábban közölte, hogy a GDP 6,8 százalékára nőhet az államháztartás hiánya ebben az évben, ami történelmi csúcs lenne. Ebből viszont az következik, hogy egyelőre nem kerülhet sor az extraprofitadó eltörlésére. Számításaink szerint ez legkorábban 2028–2029-ben történhet meg.

Térjünk át az első negyedévre! Mi hajthatta a bevételi oldalt az év első három hónapjában?

Az OTP csoport

magyar,

bolgár

és üzbég tagja is nagyon jó teljesítményt nyújthatott.

Idehaza a Magyar Nemzeti Bank szerint a bankrendszer betétállománya 6,5 százalékkal nőtt az első negyedévben év per év alapon, míg a hitelállomány 4,5 százalékkal gyarapodott.

A Concorde-nál azt feltételezzük, hogy az OTP a piaci átlag fölött bővülhetett.

Emellett várakozásaink szerint moderáltabb lesz a csoport magyar bankjánál a céltartalékolás is a tavalyihoz képest.