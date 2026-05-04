Drágul az OTP, de a Magyar Telekom még jobban megy
A főbb európai részvényindexek emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők az áprilisi németországi és euróövezeti feldolgozóipari BMI-adatokra, valamint az eurózónás befektetői hangulatot mérő Sentix-jelentésre vártak. A múlt héten a Fed, az Európai Központi Bank és az angol jegybank is – a várakozásoknak megfelelően – változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot.
Közben továbbra is feszült maradt a közel-keleti helyzet. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy helyi idő szerint hétfő reggel „humanitárius” műveletet indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kiszabadítására. Állítása szerint a közel-keleti országokkal és Iránnal koordinálják a műveletet, és szükség esetén erőt is hajlandóak alkalmazni – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Pénteken pedig azt közölte Trump a TruthSocial közösségi oldalon, hogy
25 százalékra emeli az EU-ból származó járművekre kivetett vámot, mivel úgy véli, az unió nem tartja be maradéktalanul a korábban megkötött kereskedelmi egyezményt.
A bejelentés szerint az amerikai gyárakban készített járműveket nem terhelik vámok.
A kedvező európai szentimenthez képest a BUX némileg visszafogottan, 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 93 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények 0,3 százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 710 forinton nyitottak.
A Mol papírjai 0,2 százalékkal, 4130 forintra gyengültek. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 109 dollárt a globális olajpiacon.
A Richter kurzusa eközben 13 070 forinton stagnált.
A Magyar Telekom nyitóára 2466 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés pénteki záróárához mérten.
A forint kissé gyengült, ám a pénteki rali nyomán az eurót még mindig 363 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.