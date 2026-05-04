Drágul az OTP, de a Magyar Telekom még jobban megy

Emelkedik hétfő reggel a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom és az OTP erősödéssel, a Mol kissé gyengülve, a Richter stagnálással kezdte a hét első tőzsdenapját.
Murányi Ernő
2026.05.04, 09:11
Frissítve: 2026.05.04, 10:11

A főbb európai részvényindexek emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők az áprilisi németországi és euróövezeti feldolgozóipari BMI-adatokra, valamint az eurózónás befektetői hangulatot mérő Sentix-jelentésre vártak. A múlt héten a Fed, az Európai Központi Bank és az angol jegybank is – a várakozásoknak megfelelően – változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot.

OTP
Drágul az OTP, akárcsak a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Közben továbbra is feszült maradt a közel-keleti helyzet. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy helyi idő szerint hétfő reggel „humanitárius” műveletet indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kiszabadítására. Állítása szerint a közel-keleti országokkal és Iránnal koordinálják a műveletet, és szükség esetén erőt is hajlandóak alkalmazni – írja az Equilor Befektetési Zrt. 

Pénteken pedig azt közölte Trump a TruthSocial közösségi oldalon, hogy 

25 százalékra emeli az EU-ból származó járművekre kivetett vámot, mivel úgy véli, az unió nem tartja be maradéktalanul a korábban megkötött kereskedelmi egyezményt. 

A bejelentés szerint az amerikai gyárakban készített járműveket nem terhelik vámok.

A kedvező európai szentimenthez képest a BUX némileg visszafogottan, 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 93 ponton kezdte a napot.

Az OTP-részvények 0,3  százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 710 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény10:30:36
Árfolyam: 42 070 HUF +470 / +1,12 %
Forgalom: 2 174 285 740 HUF
A Mol papírjai  0,2 százalékkal, 4130 forintra gyengültek. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 109 dollárt a globális olajpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény10:27:41
Árfolyam: 4 148 HUF +12 / +0,29 %
Forgalom: 352 325 896 HUF
A Richter kurzusa eközben  13 070 forinton stagnált. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:27:41
Árfolyam: 12 930 HUF -140 / -1,08 %
Forgalom: 254 227 600 HUF
A Magyar Telekom nyitóára 2466 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés pénteki záróárához mérten.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:28:50
Árfolyam: 2 478 HUF +22 / +0,89 %
Forgalom: 202 952 778 HUF
A forint kissé gyengült, ám a pénteki rali nyomán az eurót még mindig 363 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
