Deviza
EUR/HUF355,24 +0,14% USD/HUF305,9 +0,15% GBP/HUF410 +0,08% CHF/HUF388,2 +0,16% PLN/HUF83,89 +0,12% RON/HUF67,76 +0,16% CZK/HUF14,62 +0,09% EUR/HUF355,24 +0,14% USD/HUF305,9 +0,15% GBP/HUF410 +0,08% CHF/HUF388,2 +0,16% PLN/HUF83,89 +0,12% RON/HUF67,76 +0,16% CZK/HUF14,62 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 419,26 -0,31% MTELEKOM2 592 -0,31% MOL3 752 +0,05% OTP40 600 -0,52% RICHTER12 420 -0,24% OPUS328 +0,61% ANY7 850 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 480 0% BUMIX9 169,87 +0,5% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 866,4 -0,19% BUX131 419,26 -0,31% MTELEKOM2 592 -0,31% MOL3 752 +0,05% OTP40 600 -0,52% RICHTER12 420 -0,24% OPUS328 +0,61% ANY7 850 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 480 0% BUMIX9 169,87 +0,5% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 866,4 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kötvény
OTP
tőzsde
hongkongi tőzsde

Ázsiában keres befektetőket az OTP: a hongkongi tőzsdén kínálja kötvényeit a legnagyobb magyar bank

Az OTP Bank hét milliárd euró össznévértékű EMTN Programját bevezették a Hongkongi Értéktőzsdére.
K. T.
2026.05.28, 09:05

Ázsiai befektetőket keres az OTP, legalábbis ennek lehetőségét teremti meg, hogy az OTP Bank 2026. május 27-i keltezésű hét milliárd euró össznévértékű euró középtávú kötvényprogramja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére a legnagyobb magyar bank csütörtök reggeli közleménye szerint.

OTP, kötvény, hongkongi tőzsde
A hongkongi tőzsdén is megjelennek az OTP kötvényei / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Az értékpapírok ázsiai tőzsdére történő bevezetésére azt követően került sor, hogy a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) május 27-én kelt C-032661 számú határozatával jóváhagyta a magyar pénzintézet EMTN Programjához készült alaptájékoztatóját.

Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.

A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.

A hazai vállalatok közül, az OTP mellett 

  • az MBH Bank, 
  • a Mol 
  • és a Wizz Air is 

alkalmazzzák ezt a kötvénykibocsátási kosntrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.

 OTP részvény
OTP részvény09:20:28
Árfolyam: 40 600 HUF -210 / -0,52 %
Forgalom: 1 056 288 330 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei 16 százalékkal erősödtek az év eleje óta.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu