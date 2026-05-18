OTP: akár két héten belül 50 ezer forintig ralizhat a részvény – ez a tényező kulcsfontosságú hozzá

Az amerikai részvénypiacok az előző hetet vegyes hangulatban zárták. Az S&P 500 május 15-én, pénteken 7408,50 ponton zárt, ami 1,24 százalékos esést jelentett, miközben a hét egészét tekintve az index hetedik egymást követő emelkedő hetébe lépett volna – az utolsó napi negatív zárás azonban elbizonytalaníthatja a rövid távú momentum folytatódását. A Nasdaq szintén visszaadta napi szinten az előző napok nyereségének egy részét, de a heti teljesítmény összességében pozitív maradt.

Kedvező forgatókönyv esetén célba veheti az 50 ezer forintos szintet az OTP, a BUX a 134–136 ezer pontos sávban próbálhat stabilizálódni / Fotó: Vémi Zoltán

A piaci hangulat mögött a Moody’s amerikaiadósság-leminősítése, a tartósan magas hosszú lejáratú hozamok és az újabb vámfeszültség-hullámoktól való félelem áll. Az amerikai piacok narratívája megmaradt, de a technikai kép figyelmeztet: a csúcs közelében megnövekedő volatilitás és a romló indikátorok korrekciós kockázatot jeleznek rövid távon.

Európában és a CEE-piacokon relatív erő van még, de a makrokockázatok fokozottak. Az európai piacok idén képesek voltak részlegesen felzárkózni az Egyesült Államok teljesítményéhez, elsősorban az EU–USA-vámtárgyalások előrehaladásának és az európai védelmi kiadások fiskális újrapozicionálásának köszönhetően. Az EU legnagyobb gazdaságai a tőkepiaci integráció gyorsítását sürgetik, ami középtávon a CEE régiót is kedvezően érintheti. A DAX és STOXX 600 az energia- és geopolitikai sokkok hatására volatilisabb képet mutat az S&P 500-hoz képest. A CEE régió vegyes képet mutat, a BUX az elmúlt hetekben az 50 és 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik, ami középtávon emelkedő trendet jelez.

A forint stabilitása, az MNB kamatciklusa és a hazai blue chipek egyedi fundamentumai (OTP első negyedévi eredménye, a Richter osztalékhalasztása) meghatározó tényezők a következő két hétben. Pénteken az OTP, a Telekom és a Richter gyengültek, míg a Mol felülteljesítőként 3,15 százalékot erősödve 3992 forinton zárt. Az OTP első negyedéves eredménye erős volt – a piac május 15-én már a „mikor mehet 50 ezer fölé” kérdést tárgyalja, ami felfelé mutató várakozásokat tükröz.

OTP Bank

Az OTP pénteki záróára az április eleji mélyponthoz képest markáns emelkedési hullámban van, az MA50 és MA200 felett tartózkodik, ami strukturálisan bullish képet rajzol. A Bollinger-szalagok felső sávjának közelében való tartózkodás és az RSI korábban 70 fölé emelkedése azt jelzi, hogy a részvény technikai értelemben a túlvett tartományba érkezett, így egy kis erőgyűjtés nem jelent rendkívüli eseményt. A MACD pozitív területen van, de a hisztogram lassulása konvergenciára figyelmeztet. A napi forgalmak csökkenő trendje megerősíti, hogy a rali lendülete mérséklődik. Kulcstámaszszint a 42 590 forint, ellenállást a 46–48 ezer forintos sáv jelenthet. A 2026-os első negyedéves eredmény – 188 576 millió forintos konszolidált adózott eredmény – erős fundamentális alátámasztást nyújt.