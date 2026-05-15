Még magasabb az OTP osztaléka, dinamikus növekedésre számít a csoport a következő években

Bár az OTP csoport első negyedévi adózás utáni jelentett eredménye éves bázison 6 százalékkal, 177 milliárd forintra csökkent, az első negyedévben egy összegben könyvelt, de a teljes évre vonatkozó tételek időarányos figyelembe vételével a nettó 9 százalékkal, 324 milliárd forintra nőtt - kezdte a bank péntek reggeli sajtótájékoztatóját Bencsik László vezérigazgató-helyettes (Stratégiai és Pénzügyi Divízió).

Az OTP extraprofitadója 115 milliárd forint lesz idén

A Magyarországon fizetendő extraprofitadót ugyanis teljes egészében az első negyedévre kell könyvelni, később azonban már nem nő ez a teher, tehát végső soron egyenletesen eloszlik a négy negyedévre, ráadásul állampapír-vásárlásokkal a csoport az éves extraprofitadót 151 milliárd forintról 115 milliárd forintra fogja mérsékelni.

Céltartalékot (19 milliárd forint) oldott fel a csoport, amit korábban az orosz kintlévőségeire képzett, mivel részben teljesítettek a kötelezettek, ez javította a csoport nyereséget csakúgy mint az a 20 milliárdos tétel, amely egy átértékelés eredménye.

Hasonló a helyzet az OTP Core-nál - a magyarországi banknál - is, hiszen ott a jelentett nettó veszteség 14 milliárd forint, míg az extraprofitadó időarányos elosztásával 120 milliárd forint a nyereség.

Magyarországon a pozitívum a rendkívül népszerű Otthon Start Program miatt felgyorsult hitelezés, bár az igénylések összege csökkent, de még mindig jóval élénkebb a piac, mint a támogatott konstrukció bevezetése előtt. Az OSP mindenesetre óriási lökést adott a lakossági hitelezésnek.

Összességében is fellendült a lakossági hitelezés, 17 százalékkal nőtt a személyi hitelezés, s még így is csökkent az OTP piaci részesedése. A lakossági betétek még gyorsabban, 41 százalékkal nőttek.

Történelmi csúcsra ért az OTP piaci részesedése a magyar vállalatok hitelezésben

A mikro- és kisvállalatok hitelezése is egyetlen negyedév alatt 6 százalékkal nőtt, úgyhogy adott esetben a bővülés éves szinten év végére elérheti a 20 százalékot. A magyar vállalatok hitelezésében történelmi csúcsra nőtt az OTP piaci részesedése, 21,6 százalékos értékkel.