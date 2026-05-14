Pénzesővel robbantja be a nyarat az OTP, jön az osztalék

Kiderült, meddig vehetünk még részvényt idei osztalékkal. Éjfél után jön az OTP gyorsjelentése is.
2026.05.14, 09:21

Az OTP Bank április 17-én megtartott közgyűlése a 2025. üzleti év eredménye után a  bank törzsrészvényeire 1071,43 forint osztalék kifizetéséről határozott - kezdi az osztalék kifizetéséről szóló tájékoztatását a pénzintézet.

 Az osztalék kifizetésének kezdő napja június 1., hétfő lesz, míg a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 22., amely napon a részvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott részvények jogosítanak a 2025. üzleti év után megállapított osztalékra.

Ebből következően a tőzsdei fordulónap (cum-dividend date), azaz az utolsó kereskedési nap, amelyen még a 2025. évi osztalékra való jogosultsággal történik az adásvétel május 20., az ex-dividend date, tehát az első nap, amikor már az idei osztalékszelvény nélkül folyik az OTP-részvények tőzsdei kereskedése pedig május 21. lesz. 

Az OTP Bank amúgy éjfél után publikálja első negyedéves gyorsjelentését.

A pénzintézet részvényei 1,2 százalékkal emelkedtek néhány perccel a csütörtöki tőzsdenyitás után. Év eleje óta pedig  15 százalékkal értékelődött fel a papír.

 

 

