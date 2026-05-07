Reszkethetnek a hitelesek Magyarországon: tovább támadja az OTP a kamatstopot 

Újabb alkotmányjogi panasszal élt a legnagyobb magyar bank. Az OTP szerint az alaptörvénybe ütközik a lakossági kamatstoprendelet.
VG
2026.05.07, 17:38
Frissítve: 2026.05.07, 17:58

Az OTP Bank több más piaci szereplővel közösen csütörtökön alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróság előtt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló úgynevezett lakossági kamatstoprendelet, valamint annak módosításai ellen – közölte a legnagyobb magyar pénzintézet.

Reszkethetnek a hitelesek Magyarországon: tovább támadja az OTP a kamatstopot / Fotó: Shutterstock

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik az OTP Bank korábbi, azonos tárgyban és azonos indokkal benyújtott alkotmányjogi panaszaihoz, így a jelen alkotmányjogi panasz kapcsolódik a 2025. május 30-án benyújtott beadványhoz, illetve a 2025. szeptember 10-én benyújtott beadványhoz, ezért az OTP Bank alkotmányjogi panaszában kérelmezte az eljárások egyesítését. 

Az OTP ezen legújabb alkotmányjogi panasza lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendeletet ismételten, 2026. június 30-ig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, melyet a kormány tavaly november 26-án fogadott el.  

A bank álláspontja szerint ugyanis a hivatkozott, többször módosított lakossági kamatstoprendelet a magánjogi jogviszonyokba továbbra is alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését.  

 

