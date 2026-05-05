EUR/HUF361,4 -0,76% USD/HUF308,74 -0,9% GBP/HUF418,94 -0,63% CHF/HUF394,94 -0,59% PLN/HUF85,1 -0,5% RON/HUF68,96 -1,68% CZK/HUF14,82 -0,72%
BUX135 935,1 +1,76% MTELEKOM2 478 +0,32% MOL4 314 +3,4% OTP42 570 +2,26% RICHTER12 840 +0,94% OPUS329,5 -1,64% ANY7 330 -0,14% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 410 -4,13% BUMIX9 060,17 -1,09% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 751,48 +1,07%
OTP: jó hírt kaptak a befektetők, már Amerikáig is elér a legnagyobb magyar bank

Tovább bővíti nemzetközi kínálatát az OTP Bank online befektetési platformja: már az amerikai tőzsdéken jegyzett részvények is közvetlenül elérhetők a vezető magyar pénzintézetnél. A bővítés több mint 1500 új részvénnyel egészíti ki az az OTP SingleMarket jelenlegi kínálatát, ami érdemben szélesíti a nemzetközi befektetési lehetőségeket olyan slágertermékekkel, mint a technológiai cégek és a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok papírjai.
VG
2026.05.05, 17:14

A Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse (Xetra) kínálatán keresztül már tavalyi indulásakor nagyjából 1000 befektetési eszközt érhettek el az OTP SingleMarket felhasználói. A befektetési platform legutóbbi fejlesztésével azonban már a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaqon forgó részvényekkel is kereskedhetnek.

Az amerikai részvényeket is elérhetővé teszi az OTP befktetési platformja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mivel az amerikai tőkepiac a világ legnagyobb és leglikvidebb részvénypiaca, a bővítés lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek olyan nemzetközi vállalatok részvényeivel egészítsék ki portfóliójukat, amelyek jelentős piaci kapitalizációval és aktív másodpiaci forgalommal rendelkeznek. Az amerikai technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények iránti érdeklődés az utóbbi években kiemelkedő volt a befektetők körében, akik a valós idejű árfolyamadatokat mutató OTP SingleMarketen automatikus árfolyamfigyelést is beállíthatnak, hogy push értesítéseken keresztül azonnal értesülhessenek a változásokról.

Az amerikai piacok a világ leginkább meghatározó és legnagyobb forgalmú piacai, amelyeken mindig történik valami figyelemre méltó, így azzal, hogy az OTP SingleMarket révén ügyfeleink már ezeket is elérhetik, a korábbinál is szélesebb mozgásteret biztosítunk számukra, hogy diverzifikálhassák befektetéseiket. Számomra személyesen is kiemelt jelentőséggel bír, hogy a tavaly indított, hiánypótló befektetési platformunk újabb piacokhoz biztosít hozzáférést, mert a fejlesztés a változó befektetői igények kiszolgálása mellett, illeszkedik az OTP Global Markets régiós építkezésébe és stratégiájába is

 – mondta Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Éjjel-nappal fogadja a megbízásokat az OTP platformja

A befektetési platform a nap 24 órájában fogadja a vételi vagy eladási megbízásokat, amelyeket a piacok nyitvatartási idejében továbbít azok felé – ez az Egyesült Államok esetében a magyar idő szerint 15:30 és 22:00 közötti idősávot jelenti. Ahhoz, hogy amerikai részvényekkel is kereskedhessenek a platformon, a befektetőknek rendelkezniük kell USD devizaszámlával az értékpapírszámlájukhoz kapcsoltan. A kereskedés megkönnyítése érdekében a platform tavalyi indulása óta devizakonverziós műveletek végrehajtására is alkalmas 30-nál is több devizapárban. A folyamatosan jegyzett árfolyamon a deviza adás-vételi funkció hétfőtől péntekig 8:00-22:00 óra között érhető el a platformon.

A platform szolgáltatásait az OTP internet- és mobilbank hozzáféréssel rendelkező ügyfelek külön szerződés és havidíj nélkül használhatják, a mindenkori tőzsdei kereskedési díjat a célba vett piac és a megbízás összege határozza meg.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobb befektetési döntéshez az OTP Global Markets piaci elemzésekkel is hozzájárul, valamint a platform egy áttekinthető irányítópultot kínál, ahol a meglévő befektetési eszközök és a tranzakciók egyszerűen áttekinthetők és követhetők.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
