OTP: jó hírt kaptak a befektetők, már Amerikáig is elér a legnagyobb magyar bank

A Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse (Xetra) kínálatán keresztül már tavalyi indulásakor nagyjából 1000 befektetési eszközt érhettek el az OTP SingleMarket felhasználói. A befektetési platform legutóbbi fejlesztésével azonban már a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaqon forgó részvényekkel is kereskedhetnek.

Az amerikai részvényeket is elérhetővé teszi az OTP befktetési platformja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mivel az amerikai tőkepiac a világ legnagyobb és leglikvidebb részvénypiaca, a bővítés lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek olyan nemzetközi vállalatok részvényeivel egészítsék ki portfóliójukat, amelyek jelentős piaci kapitalizációval és aktív másodpiaci forgalommal rendelkeznek. Az amerikai technológiai és mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények iránti érdeklődés az utóbbi években kiemelkedő volt a befektetők körében, akik a valós idejű árfolyamadatokat mutató OTP SingleMarketen automatikus árfolyamfigyelést is beállíthatnak, hogy push értesítéseken keresztül azonnal értesülhessenek a változásokról.

Az amerikai piacok a világ leginkább meghatározó és legnagyobb forgalmú piacai, amelyeken mindig történik valami figyelemre méltó, így azzal, hogy az OTP SingleMarket révén ügyfeleink már ezeket is elérhetik, a korábbinál is szélesebb mozgásteret biztosítunk számukra, hogy diverzifikálhassák befektetéseiket. Számomra személyesen is kiemelt jelentőséggel bír, hogy a tavaly indított, hiánypótló befektetési platformunk újabb piacokhoz biztosít hozzáférést, mert a fejlesztés a változó befektetői igények kiszolgálása mellett, illeszkedik az OTP Global Markets régiós építkezésébe és stratégiájába is

– mondta Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Éjjel-nappal fogadja a megbízásokat az OTP platformja

A befektetési platform a nap 24 órájában fogadja a vételi vagy eladási megbízásokat, amelyeket a piacok nyitvatartási idejében továbbít azok felé – ez az Egyesült Államok esetében a magyar idő szerint 15:30 és 22:00 közötti idősávot jelenti. Ahhoz, hogy amerikai részvényekkel is kereskedhessenek a platformon, a befektetőknek rendelkezniük kell USD devizaszámlával az értékpapírszámlájukhoz kapcsoltan. A kereskedés megkönnyítése érdekében a platform tavalyi indulása óta devizakonverziós műveletek végrehajtására is alkalmas 30-nál is több devizapárban. A folyamatosan jegyzett árfolyamon a deviza adás-vételi funkció hétfőtől péntekig 8:00-22:00 óra között érhető el a platformon.